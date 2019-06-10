Роструд поможет гражданам старшего возраста с большим опытом найти работу

10:45

Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет, пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Федеральной службы по труду и занятости РФ Дениса Васильева.

"Роструд с целью содействия занятости граждан старшего возраста запустил специализированный раздел "Опытные кадры" на портале "Работа в России". Он предназначен для помощи в трудоустройстве гражданам предпенсионного и пенсионного возраста, желающим найти работу", - сказал он.

Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, по словам замглавы Роструда, помечаются специальным отличительным знаком и если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь.

По его словам, ряд российских предприятий уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы и поставили отметку "Опытные кадры" при размещении своих вакансий.

"Так, например, судоремонтный завод в Приморском крае ищет опытного сварщика, в Камчатском крае в детскую школу искусств требуется преподаватель по классу фортепиано, на предприятие в Московской области требуется технолог кондитерского производства с опытом работы", - добавил он.