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Роструд поможет гражданам старшего возраста с большим опытом найти работу

10:45 10.06.2019
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Роструд на портале "Работа в России" запустил специальный раздел для трудоустройства граждан предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет, пишет ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Федеральной службы по труду и занятости РФ Дениса Васильева. 

"Роструд с целью содействия занятости граждан старшего возраста запустил специализированный раздел "Опытные кадры" на портале "Работа в России". Он предназначен для помощи в трудоустройстве гражданам предпенсионного и пенсионного возраста, желающим найти работу", - сказал он.

Резюме данных соискателей, а также тех, чей трудовой стаж превысил 30 лет, по словам замглавы Роструда, помечаются специальным отличительным знаком и если такие резюме соответствуют поисковому запросу работодателя, то они будут показаны ему в первую очередь. 

По его словам, ряд российских предприятий уже указали, что особо заинтересованы в соискателях с большим опытом работы и поставили отметку "Опытные кадры" при размещении своих вакансий.

"Так, например, судоремонтный завод в Приморском крае ищет опытного сварщика, в Камчатском крае в детскую школу искусств требуется преподаватель по классу фортепиано, на предприятие в Московской области требуется технолог кондитерского производства с опытом работы", - добавил он.

Темы: Трудовое законодательство в России
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Комментарии читателей
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10.06.2019, 15:14
Гость: Евгений В

У меня сосед был классным слесарем - инструментальщиком на космическом предприятии, его сократили в 63 года, сейчас ему будет в октябре 78, он вполне работоспособен, вкалывает на "даче" от зари до зари.
В начале этого года ему позвонили с прежней работы и предложили, даже попросили, снова поработать....
Как он поступил? Да просто послал их от всей души от обиды.
Работать становится некому. Молодежь на завод???? Нет, они хотят жить как в телевизоре....
10.06.2019, 15:09
Гость: Зоя

Роструд, согласившись с Путиным лишить пенсий миллионы россиян, хорошо помогает им досрочно уйти на тот свет.
Вот в чем состоит истинная роль Роструда.
10.06.2019, 15:05
Гость: Чукча

Фигня. Как везде - вакансий нет. Или за копейки.
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