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Россия лишилась руководящих постов в IAAF

18:40 11.06.2019
Фото с сайта iaaf.org
Фото с сайта iaaf.org
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Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Национальная федерация не сможет принимать участие в выборах, соответственно, Россия лишается руководящих постов в международной организации.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу IAAF, ВФЛА не имеет права заявлять своих кандидатов на выборы, которые состоятся перед чемпионатом мира в Катаре, во время конгресса в конце сентября.

Глава рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен заявил, что рекомендовать совету IAAF восстановить членство национальной федерации он сможет после выполнения ряда условий.

Среди них завершение проверки данных допинг-тестирования российских легкоатлетов из московской лаборатории, предоставление доступа к ним специалистам из IAAF и решение вопроса по делу Данилы Лысенко (российский прыгун в высоту уклонялся от допинг-тестирования, а ВФЛА якобы прикрывала его).

С 2015 года из-за отстранения ВФЛА российские спортсмены не могут выступать на международных соревнованиях под своим флагом.

Также приостановление членство России IAAF не дает возможности принимать участия в обсуждении и принятии глобальных решений, касающихся вопросов мировой легкой атлетики.

Темы: Легкая атлетика в России, Спортивные события и персоны
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Комментарии читателей
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12.06.2019, 00:17
Гость: личный опыт

в соревновании фармацевтических компаний пока побеждают западные.
11.06.2019, 21:33
Гость: o

Надоел этот спорт и спортсмены. Делом надо заниматься, а не бегать-прыгать и хлестать пиво у телевизора.
11.06.2019, 19:54
Гость: фёдор

А что по этому вопросу думают в Китае.
Все комментарии (4)
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