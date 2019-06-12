]]> ]]>
Главная Экономика Новости

В России снизился средний размер займа в микрофинансовых организациях

12:27 12.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
Материалы по теме:

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет микрофинансовой организаций MoneyMan.

По данным агентства средний займ за указанный период составил 12 тысяч рублей.

"Средний размер займа в МФО за первые пять месяцев 2019 года составил 12 тысяч рублей, что меньше показателя за аналогичный период прошлого года на 3,9%. Этот показатель в Москве упал еще сильнее – на 5% за год до 15,640 тысячи рублей", - отметили в MoneyMan.

По словам гендиректора MoneyMan Ирины Хорошко, снижение среднего размера займа на рынке объясняется несколькими причинами, в первую очередь, отсутствием роста доходов населения и возросшей финансовой грамотностью россиян.

Правительство РФ в 2017 году начало реализовывать разработанную Минфином "Стратегию повышения финансовой грамотности населения на период до 2023 года". В конце мая текущего года Банк России сообщил о начале работы Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

"Мы видим четкую корреляцию между доходами населения и суммами займа: в отсутствие роста доходов заемщики предпочитают брать минимальную сумму, которую они смогут погасить в ближайшее время", - говорит она.

По словам Хорошко, самой частой причиной обращения в МФО являются непредвиденные расходы и образовавшийся "кассовый разрыв" из-за задержки зарплаты.

Темы: Проблемы кредитов и кредитования в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]> ]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.