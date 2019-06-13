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Путин предрек неизбежное восстановление отношений России и Украины

11:33 13.06.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва восстановит взаимодействие с Киевом, несмотря на состояние отношений с украинскими элитами. Об этом глава государства рассказал в интервью телеканалу «МИР».

«Неизбежно, что мы восстановим наши отношения. Новое руководство [Украины], надеюсь, сможет действовать энергично и в направлении восстановления отношений между Украиной и Россией, и в направлении решения внутренних проблем», — сказал Путин.

Президент отметил, что украинские политические элиты прошлого во главу угла их деятельности ставили «личную выгоду» и «сохранение своих капиталов, хранящихся где-то за рубежом». Именно поэтому, считает Путин, у них такая любовь к Западу». Новое руководство Украины, надеется российский лидер, «лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины».

7 июня Владимир Путин выразил надежду на личное знакомство с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его мнению, новый украинский лидер «пока никак себя не проявил». Президент также отметил, что не отказывается от контактов с украинским коллегой, но пока встречу никто не предлагал.

В конце мая пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность встречи Путина с Зеленским, заявил, что прежде Киев должен подтвердить свою готовность выполнить Минские соглашения, а также «идти на прямой контакт с представителями самопровозглашенных республик».

Темы: Владимир Зеленский, Россия, Отношения России и Украины, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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13.06.2019, 18:13
Гость: kib

А жители Донецка пишут,что ООС врет...
13.06.2019, 18:10
Гость: kib

"уйти из Крыма" ?! Ах-ха-ха. Чувствуется хохлятское воспитание...А ВЫ КРЫМЧАН СПРОСИЛИ ?! А они не хотят обратно в Хохляндию...это все равно что англичанину стать жителем Бантустана."Хоть камни с неба,но с Россией"
13.06.2019, 17:31
Гость: Скептик

Значит, все.
Не будет никогда...
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