Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы

13:13

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не могут подтвердить законность их получения, пишет РИА Новости.

"Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией", — пояснил он.

Как отмечает агентство, Володин поручил профильному комитету нижней палаты парламента подключиться к проработке данной инициативы, чтобы рассмотреть ее следующей весной в приоритетном порядке.

Законопроект разрабатывается министерством в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. В частности, ведомство разрабатывает механизм конфискации у чиновников денежных сумм, превышающих размер задекларированных доходов, если нет подтверждения законности их получения.

Действие инициативы будет распространяться на лиц, занимающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах.