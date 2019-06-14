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Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы

13:13 14.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поддержал инициативу Минюста об изъятии у госслужащих денежных средств, если они не могут подтвердить законность их получения, пишет РИА Новости.

"Такая мера позволит более эффективно бороться с коррупцией", — пояснил он.

Как отмечает агентство, Володин поручил профильному комитету нижней палаты парламента подключиться к проработке данной инициативы, чтобы рассмотреть ее следующей весной в приоритетном порядке.

Законопроект разрабатывается министерством в рамках национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы. В частности, ведомство разрабатывает механизм конфискации у чиновников денежных сумм, превышающих размер задекларированных доходов, если нет подтверждения законности их получения.

Действие инициативы будет распространяться на лиц, занимающих государственные и муниципальные должности, должности государственной, муниципальной службы, должности в государственных корпорациях, Банке России, Пенсионном фонде и других организациях, осуществление полномочий по которым влечет за собой обязанность представлять сведения о доходах.

Темы: Деятельность депутатов и выборных органов власти в России, Государственная Дума РФ, Министерство юстиции РФ
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
14.06.2019, 16:47
Гость: А у мам

госслужащих будут изымать?
14.06.2019, 16:13
Гость: у

у хозяина научились.
14.06.2019, 16:12
Гость: н

конечно второе.
Все комментарии (19)
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