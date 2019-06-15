Суд отправил под домашний арест владельца компании Optima Development

19:35

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест на два месяца владельца девелоперской компании Optima Development Альберта Худояна, передает ТАСС. Бизнесмен обвиняется в хищении трех земельных участков на сумму 2 млрд руб. Следствие ходатайствовало об аресте предпринимателя.

Худоян был арестован 14 июня. Следствие вменяет ему причинение ущерба на сумму $10 млн. "Следователь предъявил Альберту Ашотовичу Худояну обвинение в мошенничестве в особо крупном размере в виде похищения трех земельных участков, - заявил адвокат бизнесмена.

«Вину мой подзащитный не признает и считает, что уголовное преследование связано с рейдерским захватом его компании ООО "Оптима Девелопмент", собственником которой он является», - добавил адвокат.

Как пояснил адвокат, Худояна хотят «принудить к безвозмездной передаче своего имущества» в пользу иных лиц. В беседе с журналистами адвокат упомянул одного из бизнес-партнеров его подзащитного — бывшего депутата Госдумы от «Справедливой России» Ильдара Самиева, который по словам защитника, является фигурантом двух уголовных дел. Это дело о мошенничестве в особо крупном размере при продаже недвижимости в Подмосковье и дело о махинациях при продаже элитного жилья в столичном жилом комплексе Knightsbridge Private Park, по которому потерпевшим стал футболист Федор Смолов.

Девелоперская компания Худоян Optima Development в марте этого года продала строящийся в Москве жилой комплекс «Прайм парк» инвестиционному подразделению «Альфа-групп» — компании А1. Это пока единственный реализованный девелопером Худояна проект, отмечают "Ведомости".

Ранее Худоян был владельцем табачного дистрибутора «Оптима», компания была основала в 2002 г., а в 2007 г. объединилась с дистрибуторской группой «Мегаполис». Как писал тогда «Коммерсантъ», на август 2006 г. 100% акций компании принадлежали единственному акционеру и на рынке владельцем компании считали предпринимателя Альберта Худояна.