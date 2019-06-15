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Жителям Колымы разрешили бесплатно вылавливать по две горбуши ежедневно

07:41 15.06.2019
Фото: hnb.com.ua
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Жители Магаданской области смогут бесплатно вылавливать по две горбуши ежедневно, пишет газета "Известия" со ссылкой на правительство региона. 

Соответствующие изменения внесены в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна. Места для бесплатной рыбалки определены для всех муниципальных образований Магаданской области, с ними можно ознакомиться на сайте Охотского территориального управления Росрыболовства.

«Более подробно с местами осуществления возможного вылова горбуши можно ознакомится на портале Охотского территориального управления Росрыболовства, где опубликованы новые Дальневосточные Правила», — отмечается на сайте правительства Магаданской области.

Ранее для вылова одной рыбы местным жителям требовалось получать лицензию.

Издание напоминает, что 11 июня вылов рыбы в реках Амур и Уссури ограничили более чем на 1 месяц. Специалисты таким способом намерены отрегулировать воспроизводство живых водных ресурсов в соответствии с соглашением, подписанным между Россией и КНР.

Темы: Магаданская область, Рыболовство и морские промыслы
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Комментарии читателей
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15.06.2019, 13:07
Гость: Виктор.Красноярск

Огого , а чё баре не разрешили полторы рыбины за 2 дня.
15.06.2019, 13:02
Гость: Европеец

Ещё маленько подождать и позволят строить иглу из снега.
15.06.2019, 11:49
Гость: Пантелей Флавий, философ

По русски милосердствовать...три горбуши.
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