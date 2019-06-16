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Чиновники похитили более 70 млн рублей на поставках масла в школы Дагестана

16:05 16.06.2019
Скриншот с YouTube
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Правоохранительные органы выявили в Дагестане организованную группу, поставлявшую в школы и детские сады фальсифицированное сливочное масло с добавлением пальмового, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД по республике.

Как уточнили в ведомстве, ущерб от действий предполагаемых мошенников превысил 70 млн рублей.

Ранее источник ТАСС в силовых структурах региона сообщил, что ряд предпринимателей, в том числе директор компании "Махачкалапродукт", подозреваются в мошенничестве при поставке масла.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что должностные лица муниципального учреждения Махачкалы, отвечающие за поставки продуктов в образовательные учреждения, и индивидуальные предприниматели (поставщик продукции, руководитель базы и производитель) в составе организованной группы совершили хищение бюджетных средств в особо крупном размере на сумму более 70 млн рублей. Расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ ("Мошенничество"). В отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", - говорится в сообщении МВД.

В отношении руководителя муниципального учреждения и трех предпринимателей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данным полиции, предполагаемые мошенники поставляли масло по цене более 300 рублей за килограмм, закупая его за 90 рублей.

Темы: Дагестан, Преступления чиновников и государственных служащих в России, Расследование преступлений в России
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Комментарии читателей
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17.06.2019, 00:13
Гость: Евгений В

Это не только для Кввказа, а для всей РФ.
17.06.2019, 00:10
Гость: Евгений В

За такое преступление, как травля детей, во времена Сталина была положена, совершенно справедливо, только высшая мера.
16.06.2019, 23:44
Гость: Гость

А вы знаете что в детские сады и школы продукты поставляются по конкурсу? Покупают у того кто дешевле продает. А что такое дешевле? А это значит то что выращено самым дешевым способом с применением максимального количества всякой ХИМИИ. Т.е. детей в стране откровенно травят!
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