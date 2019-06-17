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Пилоты сгоревшего в Шереметьево Superjet временно прекратили полеты

19:07 17.06.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Командир и второй пилот суперджета «Аэрофлота», разбившегося в Шереметьево 5 мая, временно прекратили полеты, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Они испытали сильный стресс. Медики не рекомендуют им пока садиться за штурвал», — объяснил собеседник агентства. Когда пилоты смогут возобновить полеты, пока неизвестно. Источник отметил, что «им предстоит пройти курс лечения, восстановления».

«Интерфакс» не уточняет, продолжали ли пилоты суперджета летать после катастрофы в Шереметьево.

14 июня Межгосударственный авиационный комитет представил предварительный отчет о катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево. В документе не сказано, что стало причиной катастрофы и кто виновен в случившемся. Источник «Интерфакса» сообщил, что расследование авиакатастрофы может продлиться не менее года.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая загорелся после жесткой посадки в аэропорту Шереметьево. Погиб 41 человек.

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Авиасообщение в России
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Комментарии читателей
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17.06.2019, 22:39
Гость: окак!

Слава вам словоблудливые охаиватели всего и всех!Да были и такие,не диванные,Девятаева вспомните,вспомните тех кто летал в заполярье...Техника той эпохи требовала не меньших знаний,летчик трудился весь полет,по много часов.А, пошла реактивная эра,когда из-за ограничений по включению автопилота ТУ-104,пилотировали только в ручном режиме!
"Даже летать на гробах "имеющих свойства истребителя при посадке!"-а ведь представьте такое время было!И не так давно,к примеру первые Т-3(Су-9),с двигателем,который по сути не мог дросселироваться в полете,или Су15 у которого из всего комплекта навигационного оборудования один АРК, часы и компас!И это на машине легко летающей на 2М,со скоростью подхода к ВПП-420км\ч,и посадочной 380-400 по прибору,при том ,что нос закрывал ВПП практически на всем участке предпосадочного планирования и самой посадке.Но, самый крутой,на мой взгляд был Су11,там летчик не видел на глиссаде ВПП совсем!
Не все комм сотворены диванными пилотами,уверяю вас.А, ваш оппонент по сути прав!Эта катастрофа-преступление,экипаж-вершина,всей совокупности причин приведших к трагедии.Они были последними в этой цепи нарушений законов летной службы,кто мог бы своим знанием и умением не допустить гибель людей.Но как оказалось -ни знаний ,ни умения!Они не знали,что они нули?А те,кто допускал их к перевозке людей-тоже не знали?Или знали ,но закрывали глаза?Ради чего?Ради наживы!Самолет приносит прибыль лишь тогда,когда он в воздухе!Главное-деньги!Вот как-то так,если кратко.Удачи!
17.06.2019, 22:28
Гость: Ветеран

Неучи не пилоты, а те, кто разрабатывал этот гроб с крыльями и производил его.
17.06.2019, 22:02
Гость: окак!

Гнать из авиации навсегда!Видите ли у них сильный стресс,какая жалость!Наказание должно быть для этих неучей и тех, кто доверил им жизни людей!
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