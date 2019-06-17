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СМИ узнали о предложении регионов лишить госпособий «ленивых» малоимущих

11:16 17.06.2019
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© KM.RU
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Чиновники из российских регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые власти субъектов РФ отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.

Инициативу подготовили власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей. По данным издания, чиновники намерены прекратить выплачивать пособия гражданам, которые могут без них обойтись, и направить сэкономленные средства тем, кто действительно в них нуждается.

В тексте приводится пример Ивановской области, где власти выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния» (сдать в аренду земельный участок).

В Томской области предложили скорректировать критерии, которые учитываются при определении доходов семьи. К ним предлагается добавить кредиты, стоимость аренды жилья и доходы от садоводчества.

В некоторых регионах критерии нуждаемости уже скорректированы, пишет газета. В документах, подготовленных властями Татарстана, говорится, что с апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплат на проезд пенсионерам учитывается уровень имущественной обеспеченности граждан. Так, выплаты не получают те, у кого есть яхта, снегоход, два или больше легковых автомобиля моложе трех лет или большие квартиры и участки (более 40 квадратных метров на члена семьи).

Темы: Россия, Развитие регионов в России, Социальные проблемы в России, Экономическая ситуация в России
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Комментарии читателей
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17.06.2019, 19:51
Гость: спокойный

по смыслу комментария видно вы раб который не может понять почему свободный человек не хочет иметь рабов объяснять это вам бесполезно поэтому не буду
17.06.2019, 19:04
Гость: Don Luigi

Да уж, пожелала она вашей подружке от души. Сбывается-то не всегда сразу, обычно через время.
17.06.2019, 18:17
Гость: *

Зачем столь серьезно? По розовосопливому бреду "самое большое желание хозяев не иметь рабов"(с) видно аватарку с подписью "Меня трудно найти, легко потерять, невозможно забыть..."(тм)
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