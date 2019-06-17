СМИ узнали о предложении регионов лишить госпособий «ленивых» малоимущих

11:16

Чиновники из российских регионов предложили в качестве одного из шагов к снижению уровня бедности скорректировать критерии нуждаемости. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на отчеты, которые власти субъектов РФ отправили в Минтруд в рамках подведения предварительных итогов первого этапа проекта по снижению бедности.

Инициативу подготовили власти Татарстана, Приморского края, Липецкой, Ивановской и Нижегородской областей. По данным издания, чиновники намерены прекратить выплачивать пособия гражданам, которые могут без них обойтись, и направить сэкономленные средства тем, кто действительно в них нуждается.

В тексте приводится пример Ивановской области, где власти выделяют группу «ленивых» бедных, «которые, имея дополнительное имущество, не умеют или не хотят им воспользоваться в целях повышения своего благосостояния» (сдать в аренду земельный участок).

В Томской области предложили скорректировать критерии, которые учитываются при определении доходов семьи. К ним предлагается добавить кредиты, стоимость аренды жилья и доходы от садоводчества.

В некоторых регионах критерии нуждаемости уже скорректированы, пишет газета. В документах, подготовленных властями Татарстана, говорится, что с апреля при назначении ежемесячного пособия на ребенка и выплат на проезд пенсионерам учитывается уровень имущественной обеспеченности граждан. Так, выплаты не получают те, у кого есть яхта, снегоход, два или больше легковых автомобиля моложе трех лет или большие квартиры и участки (более 40 квадратных метров на члена семьи).