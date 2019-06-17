Названы регионы с самой высокой распространенностью рака

15:02

Минздрав РФ назвал регионы с наибольшей распространенностью онкологических заболеваний.

Как пишет RT, самое высокое значение распространенности рака в Росси по итогам 2018 года было зафиксировано в Курской области - 3331,1 на 100 тыс. населения.

На втором месте оказалась Республика Мордовия (3292,1 на 100 тыс. населения). Также выские показатели распространенности злокачественных новообразований зафиксированы в Краснодарском крае, Калужской и Псковской областях.

В целом по стране показатель распространённости злокачественных новообразований в 2018 году составил 2562,1 на 100 тыс. населения.

Как отмечает издание, за последние десять лет это значение выросло почти на 40%. В Минздраве России это связывают как с ростом заболеваемости, так и с тем, что улучшилась ситуация с постановкой подобных диагнозов.

Также подчёркивается, что продолжительность жизни онкологических больных увеличилась.

Как ранее сообщало издание, в 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.