В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию

12:09

Служба внешней разведки осведомлена о планах Запада по кибератакам на российскую инфраструктуру, заявил руководитель ведомства Сергей Нарышкин.

"Мы информируем наши инстанции об этом", — приводит его слова РИА Новости.

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Это вызвало бурную реакцию как в Москве, так и в Вашингтоне.

Дональд Трамп назвал авторов статьи "врагами народа" и отметил, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".

В издании ответили, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.

В Кремле напомнили, что неоднократно предлагали США вместе противостоять киберпреступности, но отклика это не нашло. Там также отметили, что российские стратегически важные объекты регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа, но "соответствующие ведомства" успешно борются с этим.

Позже источник в руководстве одного из силовых подразделений заявил, что американские спецслужбы действительно пытаются атаковать систему управления российской инфраструктуры.

Он добавил, что частота кибернападений растет, и в первую очередь они затрагивают транспорт, банковскую сферу и энергетику.