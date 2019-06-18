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В СВР рассказали о планах Запада по кибератакам на Россию

12:09 18.06.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Служба внешней разведки осведомлена о планах Запада по кибератакам на российскую инфраструктуру, заявил руководитель ведомства Сергей Нарышкин.

"Мы информируем наши инстанции об этом", —  приводит его слова РИА Новости

Ранее газета The New York Times сообщила, что американские спецслужбы участили попытки внедрить вредоносное программное обеспечение в российские энергосистемы. Это вызвало бурную реакцию как в Москве, так и в Вашингтоне.

Дональд Трамп назвал авторов статьи "врагами народа" и отметил, что публикация такой "неправдивой истории" является "фактически государственной изменой некогда великой газеты".

В издании ответили, что подобные заявления в адрес СМИ опасны, а правительство было ознакомлено с текстом статьи до публикации.

В Кремле напомнили, что неоднократно предлагали США вместе противостоять киберпреступности, но отклика это не нашло. Там также отметили, что российские стратегически важные объекты регулярно подвергаются кибератакам из-за рубежа, но "соответствующие ведомства" успешно борются с этим.

Позже источник в руководстве одного из силовых подразделений заявил, что американские спецслужбы действительно пытаются атаковать систему управления российской инфраструктуры.

Он добавил, что частота кибернападений растет, и в первую очередь они затрагивают транспорт, банковскую сферу и энергетику.

Темы: Хакеры и проблема безопасности компьютерных сетей
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Комментарии читателей
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18.06.2019, 14:42
Гость: Александр1

"Братец" ты либо дурак либо враг - третьего не дано. Человек взявший впервые в руки дубину,первым делом ударил ею соседа,дабы утвердить СЕБЯ в этой группе лидером. Всемирная "паутина" в виде сегодняшнего интернета "опутала"весь Мир и не использовать это в выгодных условиях для государства(для власть имущих) это абсурд. Использовать будут ВСЕ - это ЗАКОН ВЫЖИВАНИЯ...
18.06.2019, 13:37
Гость: Все эти байки

Нам режим рассказывает и будет продолжать придумывать ещё больше только с одной целью. ЧТОБЫ ОПРАВДАТЬ ИЗОЛИРОВАНИЕ РУССКОЯЗЫЧНОГО ИНТЕРНЕТА ОТ МИРОВОГО. Лохи!!!
18.06.2019, 12:30
Гость: gvozd

что бы непосвященному читателю было понятно - кибервойна идет уже очень давно.
специалисты прекрасно знают что все вирусы пишутся не студентами-ботанами, а серьезными дядьками в Абсолютном большинстве работающими на американские, израильские спецслужбы.
в американских вузах преподаются специальные курсы хакинга готовящие специалистов в для государства.., давно готовят уже..
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