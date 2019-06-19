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Дмитрий Медведев пообещал ипотечные ставки ниже 8%

18:37 19.06.2019
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Председатель правительства России Дмитрий Медведев пообещал россиянам постепенное снижение ипотечных ставок. По словам премьер-министра, уже к 2024 году ставки упадут ниже 8%.

«Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким кредитам будут последовательно снижаться. К 2024 году опустятся ниже 8% годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов вырастет в полтора раза», — заявил Медведев в ходе совещания, посвященного национальным целям развития России в сфере экономики и жилищном секторе. Слова главы правительства привел «Интерфакс».

По словам Медведева, ипотечное кредитование — это важнейший инструмент в сфере жилищного строительства. Кроме того, заметил премьер, следует одновременно вести борьбу с бедностью.

«Тема, кстати, очень важная и резонансная, требующая внимательной и скрупулезной работы всех органов власти: и исполнительной, и законодательной, и региональной, всех контрольных структур. Очевидно, что здесь нет легких решений», — заявил премьер.

Медведев сообщил, что подписал документ, касающийся недопущения необоснованного роста цен на коммунальные услуги.

Темы: Ипотека в России, Правительство России, Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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19.06.2019, 19:56
Гость: слава

Работайье 20 лет на коробку из 20 кубов бетона. К 2024 если власть сменится, СССР 2.0 или любая другая, то придется все вернуть
19.06.2019, 19:30
Гость: Болеет

?
19.06.2019, 19:15
Гость: А Путин

обещал не повышать пенсионный возраст, и что?
Все комментарии (5)
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