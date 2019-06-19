Дмитрий Медведев пообещал ипотечные ставки ниже 8%

18:37

Председатель правительства России Дмитрий Медведев пообещал россиянам постепенное снижение ипотечных ставок. По словам премьер-министра, уже к 2024 году ставки упадут ниже 8%.

«Мы рассчитываем, что процентные ставки по таким кредитам будут последовательно снижаться. К 2024 году опустятся ниже 8% годовых, а количество ежегодно выдаваемых кредитов вырастет в полтора раза», — заявил Медведев в ходе совещания, посвященного национальным целям развития России в сфере экономики и жилищном секторе. Слова главы правительства привел «Интерфакс».

По словам Медведева, ипотечное кредитование — это важнейший инструмент в сфере жилищного строительства. Кроме того, заметил премьер, следует одновременно вести борьбу с бедностью.

«Тема, кстати, очень важная и резонансная, требующая внимательной и скрупулезной работы всех органов власти: и исполнительной, и законодательной, и региональной, всех контрольных структур. Очевидно, что здесь нет легких решений», — заявил премьер.

Медведев сообщил, что подписал документ, касающийся недопущения необоснованного роста цен на коммунальные услуги.