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В России прошли масштабные обыски по делу о финансировании террористов

12:53 19.06.2019
Служебные авто СК РФ
© KM.RU, Филипп Киреев
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В нескольких российских регионах проходят масштабные разыскные мероприятия, связанные с делом о финансировании терроризма, пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

Отмечается, что к работе подключены ФСБ, ГУЭБ и ПК МВД, Центр "Э" ГУ МВД и ГСУ СК по Северо-Кавказскому федеральному округу. Обыски уже прошли на территории Москвы, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Красноярского края, Астраханской области, Ставропольского края и Республики Дагестан.

В результате в столичном регионе задержаны двое подозреваемых в содействии террористам. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Сейчас следствие пытается установить их роль в деле, а также проверяет задержанных на причастность к другим преступлениям.

По данным следствия, в период с 2014 по сентябрь 2017 года преступное сообщество из россиян, которые являются членами "Исламского государства" (ИГИЛ, ИГ - террористическая организация, запрещена в России), организовало финансирование этой организации.

Для этого они привлекли жителей Дагестана, которые, в свою очередь, организовали в разных регионах сбор денег через платежные системы и банковские карты.
В дальнейшем собранные средства переправлялись на территорию Сирии, подконтрольную членам "ИГ".

В итоге преступникам удалось собрать не менее восьми миллионов рублей, "пожертвования" совершили более 200 жителей Северо-Кавказского, Южного, Центрального, Северо-Западного, Сибирского и Уральского федеральных округов.

Против некоторых из них уже возбуждены уголовные дела.

Темы: Борьба с терроризмом в России, Исламистские экстремисты и террористы
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Комментарии читателей
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19.06.2019, 16:44
Гость: Прохожий

Облава в нескольких регионах по делу финансирования терроризма в России.... ДВА человека задержаны... Или Россия маленькая, или население поубавилось, или чёрт возьми что ж это за такая массовая операция ради двоих!!!
19.06.2019, 16:41
Гость: ВВВ

"... так точно, четыре раза"!
19.06.2019, 16:40
Гость: ВВВ

Вот у меня вопрос. Почему в "тоталитарном" СССР террористов на одной руке пальцев хватит посчитать, а в демократической России террорист на террористе сидит и террористом погоняет?
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