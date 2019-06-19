В Крыму разработали схему перехвата четырех рек для обеспечения водой

17:12

В Крыму планируют возобновить работу Межгорного водохранилища для бесперебойного снабжения водой полуострова, сообщил гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

По его словам, водохранилище планируют восстановить до 2024 года. В настоящее время специалисты специально разрабатывают схему по перехвату вод четырех горных рек для его наполнения, передает ТАСС.

«По рекам Салгир, Альма, Бельбек, Кача сбрасывается в паводковый период более 50 млн куб. м, нам хватит 35 млн куб. м. <...> Выделены средства на проектные работы по перехвату в паводковый период этих вод и возобновлению деятельности Межгорного водохранилища», – сказал Баженов.

Он отметил, что на реконструкцию объекта из федерального бюджета будут выделены 25 млрд рублей. Планируется провести полную реконструкцию основания водохранилища и углубления, гидроизоляцию, замену изношенного магистрального трубопровода.

По словам Баженова, оборудование Межгорного водохранилища пришло в негодность из-за того, что не используется с 2014 года.

«Количество воды достаточно для заполнения водой из рек в паводковый период. Это порядка 35 млн куб. м. Этого хватит для гарантированного обеспечения в засушливые годы Симферополя, Сак, Евпатории и северной части Севастополя», – уточнил Баженов.

В апреле президент России Владимир Путин поручил обеспечить подготовку документации по использованию Межгорного водохранилища для устранения проблемы дефицита воды в Крыму и Севастополе.

Администрация Херсонской области возвела капитальную дамбу, чтобы заблокировать поступление воды с Украины в Крым. До этого с 2014 года воду перекрывало временное сооружение. Северо-Крымский канал обеспечивал около 85% потребностей жителей полуострова в пресной воде.