Бывший мэр Балашихи арестован за взятку квадратными метрами

18:17

Главным следственным управлением Следственного комитета России главе Пушкинского муниципального района Московской области Евгению Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой города Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство.

По месту жительства и работы Жиркова, а также в жилищах лиц из его ближайшего окружения и офисных помещениях проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Фигурант уголовного дела задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании Жиркову меры пресечения в виде заключения под стражу.