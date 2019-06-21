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Бывший мэр Балашихи арестован за взятку квадратными метрами

18:17 21.06.2019
Фото с сайта sledcom.ru
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Главным следственным управлением Следственного комитета России главе Пушкинского муниципального района Московской области Евгению Жиркову предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

Инкриминируемое Жиркову преступление относится к 2015 году, когда он, по данным следствия, являясь главой города Балашихи, получил от застройщика нежилые помещения общей площадью более 1 тысячи квадратных метров в строящемся многоквартирном доме за неоднократный перенос сроков сдачи его в эксплуатацию и общее покровительство.

По месту жительства и работы Жиркова, а также в жилищах лиц из его ближайшего окружения и офисных помещениях проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования.

Фигурант уголовного дела задержан, следствие ходатайствует перед судом об избрании Жиркову меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Темы: Борьба с коррупцией в России
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Комментарии читателей
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21.06.2019, 22:12
Гость: Виктор из Дмитрова

Слушайте, а у нас есть нормальные мэры, которые не берут взяток, а просто работают и развивают свои города??????????
21.06.2019, 20:27
Гость: Да а а а

А что так долго тянули? Неужели в г. Пушкино начнут убирать улицы.
21.06.2019, 19:06
Гость: ДФМН

Судя по фотке - честный член ЕР!
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