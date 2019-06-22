Полиция проверяет видео о предполагаемых поддельных подписях за Беглова

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Полиция проводит проверку видеозаписи о возможном нарушении избирательного законодательства в Санкт-Петербурге. В региональном главке МВД сообщили, что «проводятся необходимые действия, направленные на установление всех деталей инцидента для принятия дальнейших процессуальных решений».

Ранее в интернете появилось видео, на котором, как утверждается, в администрации Выборгского района заполняли подписные листы в поддержку врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова по базе людей с персональными данными.

Сам Беглов назвал запись «провокацией». «Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость»,— приводит его слова «Коммерсант».

Выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября. 1 июня Александр Беглов подал документы в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию для участия в выборах главы региона. Как самовыдвиженцу ему необходимо собрать около 76 тыс. подписей жителей города в свою поддержку.