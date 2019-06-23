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В городах России прошли акции протеста против фабрикации уголовных дел

22:33 23.06.2019

В Москве и еще 12 городах России в воскресенье прошли митинги и пикеты против политических репрессий и фабрикации уголовных дел под лозунгом "Общество требует справедливости".

Фото с сайта ru.newsbot.press

Акцию организовали на фоне резонансного дела журналиста Ивана Голунова. Организаторами выступили Либертарианская партия России и независимый Профсоюз журналистов.

Разрешенные властями акции прошли в Калининграде, Казани, Нижнем Новгороде, городах Дальнего Востока и Сибири.

Во Владивостоке участники акции потребовали проведении полного расследования по делу корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Они собрали подписи под обращением к главе Следственного комитета и генпрокурору России.

Пикеты также прошли в Хабаровске, Новокузнецке, Омске, Саратове, Калининграде. Около 200 человек, по данным незарегистрированной Либертарианской партии, вышли на митинг в Нижнем Новгороде, сообщает Newsru.com.

Московские власти мероприятие согласовали. На проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, по итогам которого  была принята резолюция, в которой среди прочего содержится требование отменить ст. 282 (возбуждение ненависти или вражды) и 228 (хранение и сбыт наркотиков) УК РФ, амнистировать всех осужденных по этим статьям, провести люстрацию в отношении тех лиц, которые расследовали и осуждали по этим статьям, пишет "Коммерсант".

По оценке корреспондента издания, к началу акции пришли около 5 тыс. человек. "Белый счетчик" сообщает, что на митинг пришли 3,9 тыс. человек. Полиция сообщила о 1,8 тыс. участников. 

Темы: Акции протеста и демонстрации в России
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Комментарии читателей
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23.06.2019, 23:59
Гость: Кто-то против фабрик и заводов ?

Ну, не умеют фабриковать компьютеры, автомобили, самолёты. Так надо радоваться что хоть что-то умеют фабриковать. Ведь работают, не бездельничают.
23.06.2019, 22:52
Гость: майк

Денюшки отмыли. Может думают что в тюрьмах не пытают. Или там уже нет прав у людей..
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