Почему резко усилился пиар Алексея Кудрина

Политические амбиции Кудрина уже невозможно не замечать. Он открыто включился в борьбу за высшие государственные посты

Многие заметили, что в последнее время на телеэкране стало слишком много Алексея Кудрина. И всегда он делает заявления «как власть имеющий», то есть сразу выходит за рамки компетенций возглавляемой им Счётной палаты, начинает делать общеполитические заявления и давать комментарии уровня если не президента, то премьер-министра как минимум. Этому феномену пришла пора дать какую-то предварительную оценку.

Фото с сайта kremlin.ru

Понятно, что Алексей Кудрин — не «кот, который гуляет сам по себе», а спикер позиции определённых кругов, у которых он ищет поддержки. При этом он имеет свои амбиции как чиновник, считающий, что он давно перерос рамки чиновничьего статуса, и стремящийся к политической карьере. Но понимающий, что такая трансформация не встретит одобрения у президента и его ближайшего окружения, и потому действующий осторожно.

Ближайший круг Владимира Путина сформирован по политическим критериям, для продвижения той политики, которая для Кудрина неприемлема. И то, что Кудрин продолжает там оставаться, больше связано с его личными отношениями с Путиным из далёкого прошлого, чем с их единомыслием по главным вопросам глобальной повестки.

А также по причинам значимости фигуры Кудрина для либерального клана. Превращать Кудрина в лидера российских либералов, учитывая его популярность на Западе, было бы явной политической ошибкой власти, стремящейся держать врагов ближе, чем друзей.

Неслучайно некоторые осведомлённые эксперты уже начали проговаривать вслух мысль о том, что Кудрин вполне имеет шансы стать следующим «преемником» Путина. При всём кажущемся безумии такого предположения нужно признать, что есть ситуации, в которых такой сценарий может стать возможным.

Если в России под напором экономических и политических проблем и отсутствия на них адекватной реакции к 2024 году рухнет нынешний курс, фигура Кудрина может стать не только возможной, но и компромиссной для определённой части нынешних либеральных и нелиберальных элит. Просто потому, что он приемлем для Запада, не оголтело радикален и хотя бы гарантирует от репрессий после потери нынешней элитой прежних позиций. То, что при этом Кудрин возглавит распад страны, важным фактором для них не является.

Политические амбиции Кудрина уже невозможно не замечать. Он открыто включился в борьбу за высшие государственные посты. В последние две недели Кудрин дал два знаковых интервью для телевизионных СМИ. Это очень много для чиновника топ-уровня, но нормально для продвигающего себя политика. Это уже пиар-кампания.

И все его выступления были исключительно по общеполитическим темам, никак не связанным с делами Счётной палаты. Первое — для РБК на полях ПМЭФ-2019, второе — на Первом канале Владимиру Познеру, тоже вполне знаковой и понятной фигуре в мире российской журналистики.

То, что Кудрин говорил с Познером, а не с Соловьёвым или Карауловым, говорит не просто о том, что Кудрину старались создать максимально комфортную атмосферу. Первый канал — это вам не либеральный РБК. Первый канал — это якобы позиция Кремля.

И то, что главному оппоненту нынешнего курса Кремля на главном телеканале страны телевизионные власти дают возможность развёрнуто выступить с изложением своей оппонирующей позиции, многое говорит о руководстве Первого канала, уже начавшего раскладывать яйца по корзинам в преддверии трансфера — 2024. И они не считают, что поторопились. Должно быть, у них есть на это основания, которые нам неизвестны, ведь в политическом чутье Первому каналу не откажешь.

Познер: «Вы четвёртый раз на этой программе, никто так часто не был». Кудрин: «Неожиданно». Познер: «Да, неожиданно». Как в старом анекдоте, когда жена, которую муж застал с любовником, восклицает: «Дорогой, это ты? Тогда кто же это?» Действительно, «неожиданно». Главное, случайно.

Два выступления Кудрина нужно соединить друг с другом в одно и посмотреть, как расставлены акценты. Тема у Кудрина сквозная, это не два выступления, а одно, разделённое на две части. В первом — вступление, завязка, во втором раскрытие темы, переход к главному. С кульминацией Кудрин пока не торопится. Он наблюдает за тем, куда пойдёт развитие ситуации.

В интервью РБК Кудрин позиционирует себя как друг бизнеса. Он утверждает, что нынешняя политико-экономическая модель пришла к максимуму своих возможностей и не даст больше, чем 2% роста экономики в год, а если говорить реально, то в два раза меньше. Вывод прост – надо менять систему. У бизнеса скопилось много денег, но инвестировать он не хочет, так как боится власти. Надо ослабить контроль – и бизнес оживёт, начнутся инвестиции.

В качестве главных жупелов для бизнеса Кудрин назвал Ростехнадзор, МЧС с его пожарными проверками, слишком широкое лицензионное регулирование, постоянные изменения в Налоговом кодексе страны, которые не должны быть такими частыми. Вещи очевидные и давно известные.

То, что Кудрин при этом недоговаривает, в его аудитории понимается всеми – он имеет в виду подтекст коррупции, так как все такие проверки несут высочайшую коррупционную составляющую. И это совершенно справедливо, тут не возразишь и не поспоришь. Как грамотный продавец, Кудрин начинает разговор с того, что провозглашает заведомо бесспорные вещи, вызывающие очевидное согласие и доверие к нему.

Лукавство Кудрина в том, о чём он молчит. Его молчание намного красноречивее его слов. Бизнес в России далеко не пугливая девица. Он легко справляется со всеми рисками, если видит выгоду. Нет таких крепостей, которые не взяли бы наши бизнесмены.

Они пассивны потому, что не видят выгоды от инвестиций в России по причине низкой маржинальности, а точнее, своей психологической неготовности к низкой марже. Ведь ясно, что риски инвестиций в западные материальные или фондовые активы сейчас намного выше проверок Ростехнадзора или пожарной инспекции. Неужели Мамут или Дерипаска боятся Ростехнадзора? Или у Дерипаски не американская, а российская власть отжала алюминиевый бизнес? А Вексельберг обижен не Госдепом, а Кремлём?

Да, маржинальность инвестиций в России низкая. Сейчас не 90-е с их 1000% годовых. Но на Западе с их маржой 3-5% в год она не выше. Бизнес не инвестирует в России не потому, что боится, и бежит на Запад не потому, что там не страшно (достаточно вспомнить бум западных инвестиций в режим Сухарто в Индонезии – массовые репрессии и физическое уничтожение оппонентов Запад не смущало).

Причины такого поведения в другом. Запад – это политический центр современного либерализма. Бизнес бежит туда в надежде демонстрацией лояльности укрыться от экспроприации Запада, а не Кремля. А что касаемо дорогого кредита, то не это ли политика тех самых либералов, к которым относятся не только правительство, но и сам Кудрин?

Кудрин не лжёт прямо, но он лжёт фигурами умолчания. Он строит искажённую реальность. Зачем? Об этом он говорит во втором интервью, Познеру.

Кудрин: «Страна последние 6 лет не использовала свой шанс, и наша доля в мировой экономике падала. Мы не стали более конкурентоспособными». Последние 6 лет – это конец 2013 года и начало 2014-го. Надо ли напоминать Кудрину, что случилось в эти годы? Переворот на Украине, Крым, Донбасс, санкции – всё это Кудрин забыл? Нет, помнит. И не раз пенял Путину, что тот не хочет договориться с Западом. Что значит «договориться» по Кудрину – понятно. Путин на это уже жёстко ответил: суверенитетом не торгуем. Но Кудрин всё пропускает мимо ушей и гнёт свою линию.

Познер: «Последние 10 лет страна стагнирует, (годовой рост) около 1%, хуже было только во время войны».

Хорошая параллель, правда? Почему в войну так было? Гитлер виноват. А почему сейчас так? Познер очень хорошо понимает, что он говорит на самом деле и зачем он так говорит. Но Кудрина не поймать на слова. «В 90-е было хуже». Познер согласен, но удивлён: видимо, ему и его друзьям в 90-е хуже не было.

Познер: «Вы понимаете, почему это происходит?» Кудрин: «Качество госуправления низкое. Нужна цифровизация управления. Доля госкомпаний очень высокая, они управляются неэффективно. Это на первом месте».

Познер: «Какой выигрыш от пенсионной реформы?» Обратите внимание на ответ Кудрина: «Я говорил, что в центре должна быть реформа госуправления, сейчас происходит переобучение чиновников, но сама система не меняется. Я назову регуляторную гильотину – это существенное уменьшение бюрократии, бумаг, … поставлена задача существенно сократить бюрократический вал. Это нужная часть задачи. Ещё не в полной мере решается задача снижения бедности. Сегодня у нас 70% бедных проживает в семьях с детьми».

Элегантно, правда? Это был ответ на вопрос, зачем повышали пенсионный возраст. Но ответ у Кудрина на самом деле дан, правда, в другом интервью Познеру. За 2012 год. Опять обратите внимание на элегантность формулировки:

«Я занимаюсь публичной экономической политикой. Нужно проводить пенсионную реформу – это политика. То ли поднимать пенсионный возраст, то ли нет, спрашивая у всех и соизмеряя – сегодня важно повысить пенсии, повысив налоги, или повысить пенсии, не повышая налоги, а перестроить несколько систему… обязательств… э… срочности выхода на пенсию? Это всё политика, я этим занимался».

Здорово сказано, правда? И дело не в том, что Кудрин открыто показывает, что его не волнует благо народа, а волнует благо корпораций. Вообще такая структура вопроса из серии торговых жульнических уловок типа: «Вам счёт прислать почтой или по факсу»? То, что счёт вообще не нужен, ибо нет желания покупать, не обсуждается.

Но в этом весь Кудрин, у которого повышение пенсионного возраста называется «перестроить систему обязательств срочности выхода на пенсию». Фокусы языка, когда вместо «убейте этого человека» говорят: «Объект подлежит нейтрализации». Суть не меняется, но звучит интеллигентно.

Однако проблема бедности, так заботящая Кудрина, не его ли рук дело? Не его ли либеральных единомышленников? И их с Познером сокрушения по этому поводу не есть ли лицемерие? Как если бы генерал-фельдмаршал Вильгельм фон Лееб, командовавший группой армий «Север» при блокаде Ленинграда, сокрушался по поводу низких суточных пайков ленинградцев.

Кудрин в 2012 году уже обозначил свои политические цели:

«Я сторонник либеральных взглядов. Мы недооцениваем роль политических институтов в обеспечении стабильности. Политическая конкуренция в развитии политической системы – очень важная вещь». И на закуску: «Я бы не стал называть нас с Владимиром Владимировичем единомышленниками».

Это очень заметно и без признаний Кудрина. Но есть ещё одна ложь Кудрина, пройти мимо который нельзя: «Я могу назвать Владимира Владимировича своим другом, мы очень много прошли вместе, 20 лет. Теперь признано, что в России создан финансовый суверенитет, но я бы повторил, что мы не являемся вполне единомышленниками».

Какой «финансовый суверенитет» построил Кудрин, видно по эффекту от санкций, когда кризис от перекрытия доступа к долларовым кредитам вызвал сильнейший экономический спад, но нашим либералам любой дождик в лицо – Божья роса.

Под политической конкуренцией Кудрин понимает себя, вступающего в должность президента России во главе прозападной оппозиции. Трансфер-2024 слишком возбуждающе действует на тех, кто со времён ареста Ходорковского ждал своего часа. И потому начавшийся политический пиар Кудрина будет лишь усиливаться. «Друг» Владимира Владимировича действует как Брут при Юлии Цезаре, только при этом действует открыто, не таясь.

Кудрину отведена роль тарана, рычага давления на Путина в период обостряющегося политического противостояния. На самом деле никто из разыгрывающих карту Кудрина президентом его не видит – он совершено не тянет на эту роль, но он отлично справляется с ролью «хватающего за ноги».

Иллюзий по поводу активности Кудрина и стоящих за ним сил не должно быть никаких. Это один из кандидатов от прозападной пятой колонны, никуда не ушедшей «Семьи», которого инфильтруют во власть под видом умеренного государственника, говорящего правильные суровые вещи.

На языке пиара это называется «легендой». Волк, встретив Красную Шапочку, тоже нарядился бабушкой, после чего съел её так же, как и всех до этого. Поэтому ни в каком гриме российские либералы не смогут убедить народ в своём добром к нему отношении. Период веры в либеральные сказки прошёл давно и окончательно.