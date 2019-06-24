Соболь на митинге забыла про Голунова и рассказала о выборах в Мосгордуму

21:04

Рвущиеся в Мосгордуму соратники Навального Любовь Соболь и Иван Жданов посетили московскую акцию в поддержку Ивана Голунова с целью пропиариться в преддверии выборов

Митинг состоялся в столице на проспекте Сахарова 23 июня под лозунгом «Общество требует справедливости». Организовали акцию «Либертарианская партия России» и «Профсоюз журналистов». Митингующие требовали сделать правоохранительную систему России более гуманной и выражали поддержку фигурантам дел «Нового величия» и «Сети».

Фото с сайта ru.newsbot.press

На мероприятии выступили такие оппозиционеры, как блогер Соколовский, Михаил Финкельберг, редактор «Медузы» Алексей Ковалев и другие.

Были на акции и не имеющие отношения к правозащитникам люди.

Кандидат в Мосгордуму Соболь появилась на сцене под не имеющие отношения к акции лозунги «Собянина в отставку». Речь юристки т.н. ФБК также не соответствовала заявленной тематике митинга. Она традиционно посетовала на власть и некоторых её представителей. После основной части выступления Соболь упомянула о своей причастности к «делу освобождения» журналиста Голунова в рядах так называемых «Я/Мы». После чего она приступила к откровенной агитации в свою поддержку.

«Сейчас я являюсь кандидатом в депутаты Московской городской думы и веду настоящую политическую избирательную кампанию. Но власть делает все, чтобы противостоять мне и другим кандидатам в Мосгордуму. Нам присылают липовых сборщиков подписей, наши агитационные точки ежедневно атакуют и устраивают провокации. Однако я не сдамся и дойду до конца. Мы обязательно победим. Поэтому помогайте мне и другим независимым кандидатам на выборах в городскую думу», - заявила Соболь.

В это время ее непосредственный руководитель Алексей Навальный размещал в Твиттер-аккаунте агитационные материалы за Соболь с митинга.

Жданов агитировал собравшихся на акции не менее рьяно. Он призывал людей голосовать на предстоящих выборах за «независимых» кандидатов, абсолютно не обращая внимания на то, что эти вопросы к мероприятию отношения не имеют.

«Сегодня нельзя быть вне политики. Политика придет и начнет бить дубинкой, если вам все равно. Она придет вместе с полицией и будет отбирать ваше жилье. Сегодня все должны быть в политике. Сейчас наша группа людей из независимых политиков, которых вы все знаете, пытается пройти в Мосгордуму. Объясняйте и рассказывайте, зачем мы туда идем», - заявил Жданов с трибуны.

Позже он попытался вылепить очередную «жертву режима» из заместителя руководителя петербургского штаба Ольги Гусевой. Он представил ее, как политзаключенную, но предпочел умолчать о ее освобождении. При этом Telegram-канал «Камнев пишет…» сообщает о том, что в отношении Гусевой уголовных дел не возбуждалось. Её доставили в отдел и тут же отпустили.

Рассказывая с трибуны о борьбе за Голунова, Любовь Соболь скромно умолчала, что во время протестных акций она скрывалась от журналистов Федерального агентства новостей в аэропорту и летала на вручение премии Немцова в Бонн.

Обратив внимание на заявленные цели мероприятия и большинство речей выступающих на нем, отчетливо видно, что Жданов и Соболь прибыли на акцию исключительно с целью самопиара. У них не получается собрать необходимое количество подписей для участия в выборах, вот и пользуются любыми возможностями для агитации в свою поддержку.