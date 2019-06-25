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Производство спутников ГЛОНАСС приостановят из-за импортных комплектующих

11:30 25.06.2019
Фото с сайта militaryarms.ru
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Правительство РФ может отказаться от планов серийного производства космических аппаратов ГЛОНАСС-К из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности оперативно изготовить российские аналоги электронной компонентной базы, пишет РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету на 2019 год.

Согласно документу, на 12,9 млрд руб. в текущем году будут сокращены бюджетные расходы в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы». Это объясняется невозможностью изготовления серийных космических аппаратов ГЛОНАСС-К, а также создания наземного комплекса управления спутниками ГЛОНАСС «из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности ее оперативного замещения».

В 2014 году Евросоюз  запретил экспорт в Россию товаров двойного назначения, если они предназначены для конечного военного использования. Поставки для космической отрасли были выведены из-под санкций, но только если они предназначаются для гражданского сектора. Но ГЛОНАСС является системой двойного назначения, то есть может использоваться в том числе в военных целях.

Темы: Высокие технологии в России, Экономические санкции и эмбарго
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Комментарии читателей
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25.06.2019, 17:56
Гость: *

"всего импортного, включая электронные комплектующие!" - ну, с комплектующими и так понятно было все давным-давно, но ведь даже с отверточной сборкой - кирдык, поскольку и станко-инструментальное производство тож в ауте! Зайдите в магазин, посмотрите на упаковке, где реально производятся "российские" электролампочки КОСМОС или СТАРТ !
25.06.2019, 17:52
Гость: особенно удачно

прошло импортозамещение мозга ботексом...
Но сейчас Правительство усиленно работает по созданию нацпроекта замены ботокса отечественной корой дуба.
25.06.2019, 17:49
Гость: *

"Только на свои силы и на самого себя, с этого надо начинать!" - ну, начни с себя, покажи нам, как следует своими силами изготавливать микрухи!
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