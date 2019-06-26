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Минфин назвал общую стоимость социнициатив из послания Путина

15:03 26.06.2019
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
Владимир Путин © KM.RU, Филипп Киреев
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Более одного триллиона рублей из бюджета в ближайшие три года пойдут на реализацию социальных инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным во время послания к Федеральному собранию.

Как сообщил РБК со ссылкой на методические указания Минфина по распределению бюджетных ассигнований эта сумма составляет около 1% от годового ВВП страны. Освоить эти средства планируется в период с 2019 года по 2022 год.

Почти 370 миллиардов рублей направят на социальные доплаты к пенсии, на выплаты в связи с рождением первого и второго детей — 286 миллиардов рублей, на пособия детям-инвалидам уйдет сумма в размере 197,3 миллиарда рублей, а на помощь малоимущим — 21 миллиард рублей.

В эту сумму также вошли выплаты на помощь с ипотекой семьям с детьми и поддержку врачей, старше 50 лет.

Как рассказала изданию руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина, поручения президента вполне укладываются в ориентиры национальных проектов.

Путин в 2019 году обратился к Федеральному собранию 20 февраля. Мероприятие прошло в Гостином Дворе. В зале присутствовали члены Федерального собрания, главы регионов, а также около 700 журналистов.

Темы: Россия, Социальные проблемы в России, Министерство финансов РФ, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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26.06.2019, 22:34
Гость: Расчетный процент

распила бюджета - 50%.
Половина на быдло, половина в карман.
По некоторым "проектам" и 65% кладут в карман.
26.06.2019, 20:50
Гость: gvozd

деятельность т.н. минфина рф обходится намого дороже любых программ..
26.06.2019, 18:36
Гость: Аркадий

Так "освоить" это и означает спереть!
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