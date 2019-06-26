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РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь

17:10 26.06.2019
© KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
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Русская православная церковь вынесла на общественное обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». В нем предлагается запретить аборты и принять закон о правах эмбриона на человеческую идентичность, жизнь и развитие.

«Неприемлемо определять личность только на основе таких характеристик, как самосознание, автономия и рациональность, отношения с другими людьми. Из подобных определений проистекает отрицание человеческого достоинства эмбриона.

Ошибочность подобного подхода заключается в смешении онтологического статуса с функциональным», — говорится в документе

В РПЦ настаивают на том, чтобы фундаментальные права эмбриона как человеческой личности были закреплены в законодательстве и институты общества обеспечивали и защищали эти права.

Что же касается абортов, то позиция Церкви в этом вопросе однозначна. Аборт — это убийство, независимо от того, осуществляется он хирургическим или химическим способом, на ранней или поздней стадии. За это преступление несут ответственность как родители ребенка, так и врач. 

Исключение можно сделать лишь в случае, когда беременность угрожает жизни матери (особенно если у женщины уже есть дети).

«Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь», — говорится в проекте документа.

Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования создала проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» 17 июля 2017 года.

Темы: Православная церковь в России, Законотворческая деятельность в России, Проблемы материнства и детства в России
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Комментарии читателей
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27.06.2019, 00:05
Гость: 1

Я не за рпц, но хочу тебя спросить, раз это сплошное выживание, что ж ты мучаешься то?
26.06.2019, 23:50
Гость: Carlos

А "электорат" у нас о чем-нибудь спрашивают? Ну, кроме как одобрямс получить...
26.06.2019, 23:46
Гость: Carlos

Не во все... Там, где за обличение в неправдах богатых, властьпредержащих можно в щи схлопотать, иль деньжат недобрать - там их нет...
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