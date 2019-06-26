РПЦ предложила закрепить в законе право эмбрионов на жизнь

17:10

Русская православная церковь вынесла на общественное обсуждение проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия». В нем предлагается запретить аборты и принять закон о правах эмбриона на человеческую идентичность, жизнь и развитие.

«Неприемлемо определять личность только на основе таких характеристик, как самосознание, автономия и рациональность, отношения с другими людьми. Из подобных определений проистекает отрицание человеческого достоинства эмбриона.

Ошибочность подобного подхода заключается в смешении онтологического статуса с функциональным», — говорится в документе

В РПЦ настаивают на том, чтобы фундаментальные права эмбриона как человеческой личности были закреплены в законодательстве и институты общества обеспечивали и защищали эти права.

Что же касается абортов, то позиция Церкви в этом вопросе однозначна. Аборт — это убийство, независимо от того, осуществляется он хирургическим или химическим способом, на ранней или поздней стадии. За это преступление несут ответственность как родители ребенка, так и врач.

Исключение можно сделать лишь в случае, когда беременность угрожает жизни матери (особенно если у женщины уже есть дети).

«Женщина, прервавшая беременность в таких обстоятельствах, не отлучается от евхаристического общения с Церковью, но это общение обусловливается исполнением ею личного покаянного молитвенного правила, которое определяется священником, принимающим исповедь», — говорится в проекте документа.

Комиссия Межсоборного присутствия по вопросам богословия и богословского образования создала проект документа «О неприкосновенности жизни человека с момента зачатия» 17 июля 2017 года.