]]>
]]>
Главная В России Новости

Два человека погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии

08:37 27.06.2019
Стоп-кадр из видео из соцсети

В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара". Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. Два пилота погибли. 

"В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", - цитирует ТАСС пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева. 

Источник в экстренных службах региона сообщил, что при аварийной посадке погибли командир экипажа  Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. В медицинских службах региона уточнили, что число пострадавших выросло до 22 человек.

"После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета", - уточнил Фишев.

Самолет Ан-24 после посадки в Нижнеангарске получил критические повреждения, но состояние бортовых самописцев позволяет их расшифровать, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Полностью разрушена передняя часть самолета, включая кабину. Выгорел салон. Самолет дальнейшей эксплуатации не подлежит", - сказал источник.

Тем не менее "черные ящики" не получили фатальных повреждений.

Авария произошла около 10:20 по местному времени (5:20 мск). На борту самолета в момент происшествия находились 47 человек. Лайнер следовал по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск.

Темы: Авиационные происшествия и аварийные посадки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.06.2019, 09:30
Гость: Контрразведчик

В месяц по самолётику с многочисленными жертвами? Когда это закончится?
]]> ]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2019 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения.
Карта сайта
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь.