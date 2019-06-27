Два человека погибли при аварийной посадке пассажирского Ан-24 в Бурятии

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В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара". Самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, столкнулся с очистными сооружениями и загорелся. Два пилота погибли.

"В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет. В результате погибли двое пилотов, пассажиры живы. Спасены 42 взрослых и один ребенок. Семь человек получили ранения", - цитирует ТАСС пресс-секретаря главы республики Алексея Фишева.

Источник в экстренных службах региона сообщил, что при аварийной посадке погибли командир экипажа Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов. В медицинских службах региона уточнили, что число пострадавших выросло до 22 человек.

"После взлета в воздухе отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт. По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы на 100 м и совершил столкновение с зданием очистных сооружений, произошло возгорание самолета", - уточнил Фишев.

Самолет Ан-24 после посадки в Нижнеангарске получил критические повреждения, но состояние бортовых самописцев позволяет их расшифровать, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

"Полностью разрушена передняя часть самолета, включая кабину. Выгорел салон. Самолет дальнейшей эксплуатации не подлежит", - сказал источник.

Тем не менее "черные ящики" не получили фатальных повреждений.

Авария произошла около 10:20 по местному времени (5:20 мск). На борту самолета в момент происшествия находились 47 человек. Лайнер следовал по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск.