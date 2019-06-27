Кандидат в Мосгордуму Паук пообещал Соболь помочь перейти от Навального на сторону добра

15:50

Паук пришел встретиться с соратниками Навального в Центр сбора подписей

Одним из кандидатов в депутаты Мосгордумы по 43 муниципальному округу столицы стал рок-музыкант Сергей Троицкий, знаменитый Паук из «Коррозии Металла». Его политическая программа направлена на отстаивание права радостной жизни своих избирателей. Исходя из этого, он также обратил внимание на личную жизнь других кандидатов по округу, своих соперников.

Так, Любовь Соболь он назвал красивой и доброй женщиной, которой не пошла на пользу работа с блогером Навальным, и она пошла не по той дороге, снимая ролики и эротические сэлфи. Он ее пообещал вызволить из сексуального рабства. Кандидата «Яблока» Сергея Митрохина Паук вызвался приучить пить настоящий крымский портвейн, а футболиста Дмитрия Булыкина - КОНЦЕНТРИРОВАТЦА (орфография автора сохранена) и показать, как надо играть получше. Данная информация следует из листовки, выложенной в Телеграм-канале.

В целом программа Паука не меняется еще со времен начала его политической карьеры в 1993 году. Все пункты его предвыборной программы традиционны для музыканта и отличаются стабильностью из года в год.

Старый рокер выступает за снижение тарифов ЖКХ, полеты в космос, свободу, любовь, уважение и угар.

Паук пришел встретиться с соратниками Навального в Центр сбора подписей 11 июня, но там ему не предоставили слова, сославшись на опоздание Троицкого. Сам Паук называет это «левейшей отмазкой», потому что считает за норму опоздания в Москве. Возможно, причина была лишь в том, что Соболь, Жданов и другие не хотели оказаться в эпицентре его критики и насмешек.

Трудно спрогнозировать политическое развитие событий у такого кандидата на предстоящих выборах, но точно известно, что скучать никому не придется. Паук научился делать шоу, и этому поспособствовал его богатейший опыт на рок-сцене.

