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«НППР – Власть Народу» выдвинула кандидата на пост главы Республики Алтай

17:49 27.06.2019

Региональное отделение «Народно-патриотической партии России – Власть Народу», которым руководит Михаил Паклин, на прошедшей сегодня конференции выдвинула кандидатом на пост главы Республики Алтай 62-летнего уроженца Алтайского края Михаила Соловьева.

«Соловьев М.Н. родился 6 марта 1957 года в селе Сидоровка Топчихинского района Алтайского края. С 1990-х годов осуществляет трудовую деятельность на территории Республики Алтай и Алтайского края», — говорится в сообщении партийной организации.

Теперь кандидату НППР для регистрации предстоит преодолеть муниципальный фильтр – то есть собрать не менее 81 подписи муниципальных депутатов, при этом не менее 15 из них – районного (городского) уровней.

Напомним, на данный момент уведомили избирком о своем выдвижении временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин, а также лидеры региональных отделений КПРФ и ЛДПР Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов соответственно. Выборы пройдут 8 сентября.

Темы: Алтайский край, Выборы в органы власти в России
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Комментарии читателей
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27.06.2019, 19:27
Гость: А такой в

Питере найдется, вместо усатого?
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