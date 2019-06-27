«НППР – Власть Народу» выдвинула кандидата на пост главы Республики Алтай

17:49

Региональное отделение «Народно-патриотической партии России – Власть Народу», которым руководит Михаил Паклин, на прошедшей сегодня конференции выдвинула кандидатом на пост главы Республики Алтай 62-летнего уроженца Алтайского края Михаила Соловьева.

«Соловьев М.Н. родился 6 марта 1957 года в селе Сидоровка Топчихинского района Алтайского края. С 1990-х годов осуществляет трудовую деятельность на территории Республики Алтай и Алтайского края», — говорится в сообщении партийной организации.

Теперь кандидату НППР для регистрации предстоит преодолеть муниципальный фильтр – то есть собрать не менее 81 подписи муниципальных депутатов, при этом не менее 15 из них – районного (городского) уровней.

Напомним, на данный момент уведомили избирком о своем выдвижении временно исполняющий обязанности главы Республики Алтай Олег Хорохордин, а также лидеры региональных отделений КПРФ и ЛДПР Виктор Ромашкин и Дмитрий Софронов соответственно. Выборы пройдут 8 сентября.