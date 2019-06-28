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В Крыму оценили в 2,5 трлн рублей упущенную выгоду за «украинский период»

14:54 28.06.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
Сюжет: Ситуация вокруг Крыма

Госсовет Крыма оценил упущенную выгоду за время нахождения полуострова в составе Украины в 2,5 триллиона рублей. Об этом сообщил «Интерфакс».

Для расчета за основу был взят показатель ВВП на 1991 и 2013 годы, пояснили в крымском парламенте.

Также, сообщила замглавы парламентского комитета по экономической политике Ольга Виноградова, парламент Крыма считает, что власти Украины направляли недостаточно средств на содержание структуры ЖКХ.

«Это привело к тому, что в 2014 году износ оборудования по водосточным станциям составил 87%, по водопроводным и насосным — 76%, по канализационным — 54%, сети водоснабжения — 55%. То есть наглядно видно - Крым был недофинансирован», — заявила Виноградова.

Отдельно Госсовет оценил потери от ограничения поставок электроэнергии на полуостров со стороны Украины в 2015 году. Общий ущерб, по подсчетам парламента, составил 1 миллиард рублей, недополученная выгода — 1,5 миллиарда рублей.

Оценить экономические потери Крыма за время нахождения в составе Украины предложил в марте 2019 года спикер Госдумы Вячеслав Володин. Тогда Володин заявил, что «Украина разрушила экономику Крыма и Севастополя — практически аннексия», добавив, что от Киева можно требовать компенсацию, используя «европейские парламентские структуры».

Темы: Крым, Украина, Ситуация вокруг Крыма
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Комментарии читателей
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28.06.2019, 20:11
Гость: Меньшинству от большинства граждан Украины:

В РФ с территорией вместе слинять
И счёт Незалежной еще предъявлять!?
Когда полуостров "своим" объявили,
То мнения всех почему не спросили?
28.06.2019, 18:39
Гость: охотник за бакланами

Иуды крымские, все выгоду ищут, кто даст больше, вот бы этих Иуд, завалили московским мусором ,как жителей Архангельской области,или бюджет был как у Тверской области,где народ до сих пор ходит поводу с коромыслом, и гужевые повозки вязнут в непролазной колее бездорожье.
28.06.2019, 17:37
Гость: SL

Мы ооочень сильно верим путинским СМИ, чесне не бывает.)
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