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Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

10:26 30.06.2019
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Эксперты назвали регионы с минимальной оплатой за услуги ЖКХ.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году заплатили жители Дагестана, Тувы и Ингушетии.

Так, проживающие в Республике Дагестан, ежемесячно тратили в 2018 году в среднем 457 рублей за одного человека, в Туве — 478, а в Ингушетии — 488.

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3511 рублей в месяц на одного человека. Также высокая стоимость услуг ЖКХ зафиксирована в Камчатском крае (3420 рублей), Мурманской области (3003), Чукотском автономном округе (2774) и Московской области (3607).

В среднем за прошлый год россиянам пришлось заплатить 17 936 рублей (почти 1,5 тысячи рублей в месяц) за услуги ЖКХ.

Темы: Жилищно-коммунальное хозяйство в России, Экономика и финансы
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Комментарии читателей
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30.06.2019, 14:05
Гость: 1945

Откуда такая фантастика?
30.06.2019, 13:58
Гость: Жить стало лучше, жить стало веселей! (И.В. Сталин)

У Вас 17 000, у меня в Хабаровске 15 000, правда летом на 5000 меньше (за отопление), но это только 5 месяцев. Вы не переживайте. Эту статью готовили к открытой линии с Президентом, но чуть чуть опоздали, но Ему так и доложат (как в статье).
30.06.2019, 13:47
Гость: Дурням о Москве

— Как же много пьют москвичи! По радио говорят, что одних только пробок на улицах столько, что это затрудняет движение автотранспорта!
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