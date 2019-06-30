Названы регионы, где за услуги ЖКХ платят меньше 500 рублей

10:26

Эксперты назвали регионы с минимальной оплатой за услуги ЖКХ.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на результаты исследования аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, меньше всего за услуги ЖКХ в 2018 году заплатили жители Дагестана, Тувы и Ингушетии.

Так, проживающие в Республике Дагестан, ежемесячно тратили в 2018 году в среднем 457 рублей за одного человека, в Туве — 478, а в Ингушетии — 488.

Самые дорогие услуги ЖКХ в среднем оказались в Магаданской области, где россиянам предъявляли квитанции на 3511 рублей в месяц на одного человека. Также высокая стоимость услуг ЖКХ зафиксирована в Камчатском крае (3420 рублей), Мурманской области (3003), Чукотском автономном округе (2774) и Московской области (3607).

В среднем за прошлый год россиянам пришлось заплатить 17 936 рублей (почти 1,5 тысячи рублей в месяц) за услуги ЖКХ.