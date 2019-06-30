Минобороны построит в воинских частях заводы по переработке мусора

23:35

В российских гарнизонах и военных городках появятся заводы по переработке твердых бытовых отходов. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Цель нововведения — снять нагрузку для субъектов, на территории которых размещаются воинские части.

«Вот я сейчас приехал с очень актуального объекта, который называется цех или завод по переработке мусора. Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются. Ну, собственно, как и любой другой город и любой другой поселок», — рассказал он.

По словам министра, в гарнизонах производят мусора не больше, чем в городах и поселках.