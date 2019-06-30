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Минобороны построит в воинских частях заводы по переработке мусора

23:35 30.06.2019
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
Сергей Шойгу © KM.RU, Сергей Кудряшов
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В российских гарнизонах и военных городках появятся заводы по переработке твердых бытовых отходов. Об этом в интервью телеканалу «Звезда» рассказал министр обороны Сергей Шойгу.

Цель нововведения — снять нагрузку для субъектов, на территории которых размещаются воинские части.

«Вот я сейчас приехал с очень актуального объекта, который называется цех или завод по переработке мусора. Я думаю, что мы сейчас начнем большую программу обеспечения гарнизонов заводами по переработке мусора, чтобы гарнизоны не были той нагрузкой для субъектов, какой они являются. Ну, собственно, как и любой другой город и любой другой поселок», — рассказал он.

По словам министра, в гарнизонах производят мусора не больше, чем в городах и поселках.

Темы: Министерство обороны РФ, Сергей Шойгу
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 05:14
Гость: Сердечник

два наряда по сортировке мусора...
01.07.2019, 02:09
Гость: Питон

Чиновники и генералы очень быстро соображают, как и где еще бабла срубить теперь на мусоре. Классную идею им президент подкинул и вовремя.
01.07.2019, 01:24
Гость: Пилот

Полный отстой, в армии помимо разгрузки вагонов, строительства генеральских дач и чистки картошки еще только сортировкой мусора не занимались. На военную подготовку у бойцов времени вообще не останется даже автомат подержать за год службы. В РФ только две структуры работают стабильно армия и церковь. Церковь лечит больных и учит детей, а армия строит дома и прокладывает дороги.
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