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Медведев признал «чванство и хамство» среди единороссов

09:38 1.07.2019
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
Дмитрий Медведев © KM.RU, Кирилл Зыков
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Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в партии есть немало профессиональных политиков, которых следует уважать за трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии, отметил глава правительства.

«Чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», — подчеркнул Медведев в своей программной статье, опубликованной в газете «Известия».

В частности, широко обсуждалось общественностью заявление, сделанное в октябре 2018 года министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Она утверждала, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц — «макарошки всегда стоят одинаково». Высказывание стоило Соколовой должности.

Ярославский депутат от «Единой России» Дмитрий Петровский также отличился скандальным заявлением. В ноябре 2018 года парламентарий предложил оставить понятие пенсионный возраст и сами пенсии — инвалидам. Остальным россиянам он предложил самим позаботиться о грядущей старости.

«Лично я за отмену вообще понятия — пенсионный возраст, и структуры Пенсионный фонд, каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить выйдя на пенсию», - заявил, в частности, депутат.

Особенно скандальным оказалось заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийской чемпионки Ольги Глацких. На встрече с молодежью она заверила молодых людей, что государство им ничего не должно и оно «не просило родителей вас рожать».

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев также прославился на всю страну. Его «звездный час» настал после заявления, что все малоимущие пенсионеры — «тунеядцы и алкаши». Позже единоросс досрочно сложил полномочия.

Как написал премьер-министр в своей статье, на запланированной партийной конференции «Единой России» делегаты будут обсуждать проблемы и острые темы, связанные с деятельностью партии. Будут обговорены организационные вопросы, обсуждена стратегия политической силы, место партии в политической системе и ее роль в развитии России, а также глобальный вопрос — нужны ли вообще политические партии в ХХI веке.

«У нас есть достижения, которыми мы гордимся», — добавил Медведев.

Темы: Общественно-политическая жизнь в России, Партия «Единая Россия», Дмитрий Медведев
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 11:16
Гость: Чукча

«У нас есть достижения, которыми мы гордимся», — добавил Медведев.
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Конечно есть - пенсионная реформа, мусорная реформа, оброк на капитальный ремонт. И это то, что вспоминается сразу.
01.07.2019, 11:05
Гость: да-да - признал

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин стёр из своего блога осуждение гей-спектакля на на всероссийском образовательном форуме "Таврида-2019". Одновременно материалы о скандале стали стирать с портала "Взгляд" и других прокремлёвских ресурсов. Причина известна: организатор "Тавриды" - Росмолодёжь, а куратор - замглавы президентской администрации Сергей Кириенко-Израитель. Ну а раз так, то эта правильный, патриотичный и духоскрепный спектакль, а раздувать нечего. В общем, духоскрепные патриоты оказались именно такие, как в известной песне группы "Несчастный случай":
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АПН-СЗ,"Рогозину разъяснили, что гей-спектакль в Крыму курировал Кириенко, и он зачистил свой блог"
01.07.2019, 10:59
Гость: stalker

Дело не в чванстве и не в хамстве единороссов. Хотя это тоже присутствует. Дело в стремлении монополизировать власть одной партией. Посмотрите как используется административный ресурс в ее пользу при проведении избирательных компаний в нашей стране. В ряде случаев бюджетников принуждают голосовать за партию власти. Обязывают избирателей-бюджетников фотографировать на смартфоны бланки бюллетней для голосования, чтобы подтвердить свой "правильный выбор". На счет подсчета голосов тоже возникают определенные сомнения. А что мы видим в итоге ? Сейчас голосуют не за конкретных личностей, а за партии и их списки. Так что еще не понятно, кто в теплое кресло депутата сядет из этого списка. Независимым же кандидатам необходимо проходить через сито сбора подписей. А новым партиям заручаться подписями депутатов уже существующих партий. Создана сложна система политической цензуры, направленной на недопущение во власть новых политических сил и лидеров. Во время избирательных компаний в центральных СМИ публикуют "разоблачительные" сведения о неугодных кандидатах. В отношении их проводятся прокурорские проверки, возбуждаются уголовные дела. Вот вам "свобода" на российский манер. И в завершении мы получаем депутатов и чиновников от ЕР, которые принимают не популярные (а порой антинародные) законы и подзаконные акты. Вот вам и причина отношения народа к представителям партии ЕР.
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