Медведев признал «чванство и хамство» среди единороссов

09:38

Председатель «Единой России», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в партии есть немало профессиональных политиков, которых следует уважать за трудолюбие и внимательное отношение к людям. Но чаще на слуху совсем другие представители партии, отметил глава правительства.

«Чаще на слуху совсем другие представители партии. Те, кто не стесняется демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам», — подчеркнул Медведев в своей программной статье, опубликованной в газете «Известия».

В частности, широко обсуждалось общественностью заявление, сделанное в октябре 2018 года министром труда, занятости и миграции Саратовской области Натальей Соколовой. Она утверждала, что можно прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц — «макарошки всегда стоят одинаково». Высказывание стоило Соколовой должности.

Ярославский депутат от «Единой России» Дмитрий Петровский также отличился скандальным заявлением. В ноябре 2018 года парламентарий предложил оставить понятие пенсионный возраст и сами пенсии — инвалидам. Остальным россиянам он предложил самим позаботиться о грядущей старости.

«Лично я за отмену вообще понятия — пенсионный возраст, и структуры Пенсионный фонд, каждый должен сам определять сколько ему работать, и каждый должен сам определять на что и как он будет жить выйдя на пенсию», - заявил, в частности, депутат.

Особенно скандальным оказалось заявление директора департамента молодежной политики Свердловской области, олимпийской чемпионки Ольги Глацких. На встрече с молодежью она заверила молодых людей, что государство им ничего не должно и оно «не просило родителей вас рожать».

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев также прославился на всю страну. Его «звездный час» настал после заявления, что все малоимущие пенсионеры — «тунеядцы и алкаши». Позже единоросс досрочно сложил полномочия.

Как написал премьер-министр в своей статье, на запланированной партийной конференции «Единой России» делегаты будут обсуждать проблемы и острые темы, связанные с деятельностью партии. Будут обговорены организационные вопросы, обсуждена стратегия политической силы, место партии в политической системе и ее роль в развитии России, а также глобальный вопрос — нужны ли вообще политические партии в ХХI веке.

«У нас есть достижения, которыми мы гордимся», — добавил Медведев.