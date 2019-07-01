Гей-диверсия за бюджетные деньги на государственном форуме

Однополые поцелуи за госсчет на «главной творческой площадке страны» «Таврида» вызывают, мягко говоря, вопросы. ФОТО

Для тех, кто не в курсе.

С 11 мая по 10 августа на берегу Капсельской бухты под Судаком в Крыму проходит Форум молодых деятелей культуры и искусства "Таврида 5.0". Мероприятие масштабное, серьёзное, на госбюджете.

Курирует Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) - федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере государственной молодёжной политики, реализации мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни молодёжи, нравственного и патриотического воспитания и на содействие реализации молодёжью своих профессиональных возможностей.

Официальный портал Росмолодёжи сообщает: "«Таврида» — главная творческая площадка страны для создания профессиональных сообществ, в рамках которых молодые люди смогут реализовать свои творческие инициативы, найти единомышленников и получить действенные механизмы для общественной и государственной поддержки".

В текущем году форум проводится в три этапа. Второй этап (шесть смен для музыкантов, литераторов, продюсеров, народных исполнителей, архитекторов, художников, стендап-комиков, блогеров, рэп-исполнителей, артистов, режиссеров и других молодых деятелей культуры; отдельная смена была посвящена Году театра в России) начался 20 июня и продлится до 10 августа.

Ближе к ночи 25 июня (смена "Год театра") свой "спектакль" представила театральная лаборатория Gogol School, созданная в 2015 году актёрами и режиссёрами печально известного Гоголь-центра, нестандартными птенцами нестандартного Кирилла Серебренникова. Постановщиком "спектакля" выступил его ученик, 36-летний актёр Гоголь-центра, руководитель Gogol School Илья Ромашко (выпускник факультета истории, политологии и права РГГУ, Школы-студии МХАТ и мастерской Серебренникова).

Илья Ромашко. Фото с сайта zavtra.ru

В кульминационной точке действа группа юных особей женского пола, разбившись на пары, начинает страстно, неистово целоваться. На сцене происходит имитация поцелуя между двумя юношами. Затем девушки устраивают шоу мокрых маек, то есть обливают себя водой, чтобы через ткань белых футболок просвечивали их голые груди. Всё это сопровождает знаменитая песня "Трава у дома" ВИА "Земляне".

Фотографии и видео опубликовал специфический крымский блогер Александр Кирьяков, он же Сандро Кириак. "Gogol school на Форуме Таврида в Крыму. Протест, как он есть! Театральная смена 2019 — концерт ночью после официального закрытия. Ветер Капсельской бухты в городе Судак. Это — «Концерт «Ч.Н.Г-Ч.Н.Г при ТВРД РФ» (постановка школы Gogol school). Режиссёр — Ромашко Илья. Эпатажно, однозначно, наотмашь. Тут тебе и статьи Конституции РФ, и стихи, и видео, и пластические этюды, и мокрые майки девушек с обливанием водой (без белья), и поцелуи страсть какие жаркие среди пар барышень с переменами партнёрш, а после в пару стали сходиться два парня. Зал замер, реальный саспенс", – одобрил он.

Майки майками, а вот однополые поцелуи за госсчёт на "главной творческой площадке страны" вызывают вопросы, мягко говоря. Гей-провокация, гей-диверсия с политическим подтекстом. К тому же, видео в Сети появилось 28 июня, через три дня после самого "спектакля". А именно 28-го политики и СМИ обсуждали знаковое интервью Владимира Путина британскому изданию Financial Times, где он прямо противопоставил традиционные ценности гнилому либерализму. Совпадение?

"Если в маркировке не указано, что данный спектакль для зрителей старше 18 лет, то, безусловно, на мой взгляд, в данном случае будет наличие пропаганды среди несовершеннолетних гомосексуализма, поскольку фестиваль позиционирует себя именно как молодёжный, то есть нацеленный на зрителя 15-16 лет. Отдельно стоит обратить внимание, достигли ли совершеннолетия сами девушки, участвовавшие в постановке", - пояснила в интервью "Царьграду" адвокат Сталина Гуревич.

По словам журналиста Дмитрия Курганова, "формально спектакль к официальной программе не относился, однако демонстрировался на той же сцене и тем же зрителям, среди которых, скорее всего, было немало несовершеннолетних".

Telegram-канал "Медиатехнолог": "Хоть и заявки на форум могут подавать только совершеннолетние, по своему опыту знаю, что по факту на такие форумы берут всех особо не разбираясь. Уверен, что даже среди стоящих в первом ряду девчонок есть несовершеннолетние. Вот такая пропаганда гомосексуализма за деньги Росмолодёжи".

"Отправляя ребенка в детский оздоровительный лагерь или на молодёжный форум, родители чаще всего представляют данное учреждение на основании своих воспоминаний: походы, экскурсии, купание в море или реке, песни у костра. И мало кто из них может представить, что вместо этого туда привезут ученика «гомо-гения» Кирилла Серебреникова из «Gogol School», который покажет, как нужно девочке правильно целовать девочку, мальчику — мальчика, а закончит это всё обнажённой грудью, чтобы запомнилось детворе лучше.

А именно так и произошло в Крыму на государственном молодёжном форуме «Таврида», который организовывало федеральное ведомство — Росмолодёжь... Данную «постановку» для образования молодежи привёз Илья Ромашко, который является выпускником мастерской Кирилла Серебренникова, которого в СМИ ассоциируют с ключевым проводником театрального гей-лобби в России.

На сайте Gogol School говорится, что задача организации — заразить студентов желанием меняться, развиваться, мечтать и воплощать. Так что всё по-честному — они, как и обещали, заражали молодёжь, как могли и чему умеют. Что гораздо интересней, так это то, что пригласили — и не за бесплатно — этих граждан те, кто как бы у нас отвечает за воспитание этой самой молодёжи и постоянно чего-то говорит про патриотизм.

Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» проводится в Крыму с 2015 года и является государственным проектом. Организатором форума выступает подразделение Росмолодёжи — Федеральное государственное бюджетное учреждение «Роскультцентр», являющееся подведомственной организацией Федерального агентства по делам молодёжи. Девиз мероприятия — «Таврида: самый творческий форум». И здесь не поспоришь — натворили так, что все родители в шоке", - пишет РИА Катюша.

Первоначально власти попытались избежать шума, стараясь не допустить выхода темы за пределы соцсетей. Кириак спешно удалил фото- и видеоматериалы, а также собственные комментарии ("Источник в близком окружении Кириака сообщил, что «Сандро получил страшных люлей»", уточняет EurAsia Daily), но было поздно - другие блогеры успели скопировать.

Крупные сайты в большинстве своём предпочли игнор, с портала "Взгляд" статья о произошедшем была удалена. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин написал возмущённый твит, но вскоре подтёр его. РИА Катюша: "Учитывая, что всё происходило в рамках молодёжного форума, есть подозрение, что был нарушен закон о запрете пропаганды гомосексуализма в России, который устанавливает ответственность за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, вероятно, кто-то явно не захотел огласки — контракт-то с конторой Серебренникова придётся разрывать, и больше на бюджетные деньги катать не выйдет".

Тем не менее, замолчать факт содомитской провокации не удалось. Скандал только разгорается. Уральский блогер Сергей Колясников обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить спектакль по статье 6.21 КоАП РФ - "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" ("Кто хочет поддержать, можете отправить такое же обращение от себя. Если конечно вы согласны, что подобное недопустимо на государственных молодёжных форумах").

Следом за Колясниковым подключились родительские организации. В Генпрокуратуру поступило ещё несколько заявлений. Рогозин, ранее удаливший пост о подонках, воспрял духом и опубликовал новый твит по теме. В понедельник должны пойти официальные запросы от общественных организаций в Государственную Думу.

Высказался арт-директор "Тавриды" Сергей Хоменок. "Сегодня мне очень грустно! Пять лет участвую в создании самого творческого форума в стране, форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида». У нас побывали тысячи участников, а это взрослые люди 18+ — в большинстве замечательные, добрые, талантливые, профессиональные. Мы работаем с десятками самых разных культурных организаций, мы доверяли всецело и участникам и партнерам, старались и стараемся не вмешиваться в их творчество.

Но случилась самая настоящая «подстава»! И интернет её воспел. Один из партнёров смены, фестиваль-школа «Территория» организовывал маленькую лабораторию, всего лишь одну из 11 школ на театральной смене, позвал туда одиозных экспертов Илью Ромашко и Евгения Старцева, те поставили эпатажный номер с минутным провокационным действием, которого не было в предварительном сценарии, и он взорвал интернет. Драма в том, что всё это случилось, когда мы уже завершили смену, подвели итоги, порадовались, а было чему — смена «Год театра» была суперской, много ярких и позитивных постановок. Но ночь темна, и на одной из сцен площадки был показан этот, на мой взгляд странный, итог их работы.

Складывается ощущение, что «Территория» в этой постановке явно рассчитывала на «хайп» под зонтиком «Тавриды» и она его получила, а на нас вылили тонны дерьма. Всё это сильно похоже на плевок в спину. Мы не ждали его, а кто когда ждёт? Нашим доверием злоупотребили, понятно, что есть разные взгляды на современный театр, но я за уместность, а не грязь. На Тавриде — свобода творчества, но зачем паразитировать на талантливой молодёжи? Лично мне непонятно", - написал Хоменок в Instagram.

"А ведь, если по-честному, то получается, что ответственный за всю эту диверсию на Тавриде — пабам — Евгений Миронов! Договор у «Тавриды» об участии в проекте Гоголь-центра был с Фондом «Территория». Руководитель Фонда — Евгений Миронов (договор подписан директором Якимовой). Именно этим и объясняется безусловное доверие организаторов всему, что связано с Фондом, так как связано это с именем крупнейшего (без преувеличения) артиста нашего времени. Вот только мы сами давно задаёмся вопросом: зачем Евгений Витальевич аккумулирует вокруг себя людей, прикрученнных на — как бы толерантней выразиться — на продвижении альтернативных форм любви в театральном искусстве?", - пишет Telegram-канал "Закулиска", специализирующийся на театральной проблематике.

Помимо актёра и худрука Государственного театра наций Евгения Миронова, в арт-дирекцию международного фестиваля-школы "Территория" входят режиссёр Кирилл Серебренников (худрук Гоголь-центра, основатель "Седьмой студии" и проекта "Платформа", фигурант дела о мошенничестве в особо крупном размере), актриса Чулпан Хаматова (заместитель худрука Московского театра "Современник"), дирижёр Теодор Курентзис (худрук Пермского академического театра оперы и балета имени П. И. Чайковского), художник Василий Церетели (исполнительный директор Московского музея современного искусства и вице-президент Российской академии художеств, член Общественного совета Российского еврейского конгресса, внук Зураба Церетели), театральный критик Роман Должанский (заместитель худрука Государственного театра наций, арт-директор фестиваля NET) и педагог по пластике Андрей Ураев (доцент кафедры пластической выразительности школы-студии МХАТ).

Telegram-канал Гоголь-центра глумливо изображает недоумение: "Вообще не ясно из-за чего весь крик. Кого-то убили? Изнасиловали? Нарушили конституцию РФ????? Нет же вроде. Где-то какие-то люди поцеловались. Поцеловались, Карл!!!! Нам крайне странно, что раздули очередной медиаскандал из какой-то ерунды". Однако, на всякий случай, открещивается от непосредственных авторов содомитской постановки: "Gogol-school не является и никогда не являлась частью Гоголь-центра, это частное предприятие, связанное с Гц словом Gogol". Ага, конечно.

Крымский юрист Александр Талипов: "Я немножко подофигел. Судак, молодёжный форум Таврида. Это что вообще такое??? Это такое прививание толерантности с юности российским подросткам? Федеральные каналы нам показывают страшные картинки загнивающего Запада, а тут такое у нас, в российском Крыму. Позорище!!! Ещё и такую культовую песню испоганили".

"Все горячо обсуждают в сетях ситуацию на «Тавриде» с «Гоголь-скул» и «Территорией». Я, в отличие от многих, видел этот «перформанс» живьём. Все, включая организаторов «Тавриды», стояли рядом и слышали мою реакцию. Это мрак, это пошло. И очень неталантливо. Потому что там ничего, кроме собственно провокации, и не было... Это не просто досадная оплошность организаторов, не просто случайность. Это серьёзный враг. Либеральная плесень именно так и работает — она везде проникает, а мы не замечаем", - отмечает на сайте "Завтра" художественный руководитель Московского художественного академического театра имени М. Горького, председатель Русского художественного союза Эдуард Бояков.

Экс-советник Главы ДНР Александр Казаков: "Форум «Таврида» проводится Росмолодёжью. Это — федеральное агентство по делам молодёжи, и оно финансирует и проводит «Тавриду» с 2015 года. Кстати, одно из направлений деятельности Росмолодёжи, как говорится на официальном сайте: «Помогаем воспитывать молодое поколение в духе нравственности, патриотизма и толерантности». Вот так в одном коктейле: гомоспектакль для воспитания патриотизма и нравственности".

Председатель Общественного совета при Уполномоченном при Президенте РФ по правам ребёнка Андрей Коченов обратился в компетентные органы и призвал к отставке руководителя Росмолодёжи:

Коченова полностью поддержали уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Геннадий Прохорычев ("Позорное явление на государственные деньги вдвойне позорно"), главный редактор детского издания "Классный журнал", сценарист Алексей Ходорыч ("Надеюсь, тех, кто был причастен к провокации в Тавриде накажут по всей строгости"), руководитель Фонда защиты семьи, материнства и детства "Радость моя" имени Святого Преподобного Серафима Саровского Алексей Михеев ("Организаторов привлечь к строгой ответственности и запретить впредь работать с молодёжью!"), председатель Союза родителей Чеченской Республики Яха Агаева, председатель Совета отцов Новосибирской области Сергей Майоров, председатель Совета отцов Красноярского края Олег Окладников ("Привлечь организаторов, режиссёров и исполнителей к ответственности по существующим статьям за пропаганду гомосексуализма — состав преступления очевиден; разобраться с механизмами распределения гос. финансирования на участников подобных мероприятий"), председатель Калининградской региональной общественной организации "Благополучие семьи" Людмила Васильева, председатель Совета родительской общественности Копейска Андрей Горланцев и мн. др.

"По поводу истории на «Тавриде" даны совершенно смехотворные объяснения. Да какая разница, «за рамками» или «в рамках» сцены эта гадость была устроена? Что вообще на фестивале делали адепты г-на Серебренникова? И были ли там настоящие патриоты от искусства — говорящие о России как самостоятельной цивилизации, о ценностях семьи и брака, о воинском служении, о Крыме как основе нашей духовной истории? Или весь этот форум — это «Гельман 5.0», «Соросмолодёжь»? Нашей «молодёжной вертикали» придётся выбирать — или они с «глубинной», настоящей Россией, или с тусовкой серебренниковых. Если не осудят гей-пропаганду в принципе и всех её ведущих — будет ясно, кто их реальный хозяин. В любом случае и Росмолодёжь, и форум должны получить принципиально новое руководство — верное настоящим ценностям России", - подчёркивает Telegram-канал "Православная политика".

Росмолодёжью руководит 39-летний выходец из "Молодой гвардии Единой России" Александр Бугаев, выпускник Московского государственного агроинженерного университета университета имени В. П. Горячкина и курсов лидеров и агитаторов Высшей школы управления, экс-директор Молодёжного центра "Созвездие" (Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы) и экс-начальник департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Управления Президента РФ по внутренней политике.

"Для карьеры Александра Бугаева в качестве главы Росмолодёжи эта история стала последней каплей. По сути, он давно висел на волоске из-за ситуации с фантастическими объёмами «распила» бюджетных средств в Росмолодёжи, где «свой процент» зачастую доходит до 30-50 от выделенных бюджетных средств (когда в других ведомствах «совестливо» берут порядка 20 процентов). Несмотря на то, что в ноябре прошлого года из Росмолодёжи «по собственному желанию» проводили на работу в мэрию Москвы главную «распильщицу» ведомства Екатерину Драгунову, «лучшие традиции» Росмолодёжи вместе с ней никуда не ушли... Окончательный провал Бугаева произошёл на «Тавриде». Но последствия его для Росмолодёжи будут куда более значимыми, чем просто увольнение Бугаева", - утверждает Telegram-канал "Кремлёвский безБашенник".

Если верить некоторым источникам, Бугаева уже вынудили написать заявление на увольнение по собственному желанию.