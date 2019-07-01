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В России изменились правила продажи молочных продуктов

11:26 1.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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В России с 1 июля молочная продукция будет продаваться по новым правилам, соответствующее постановление правительство приняло в конце января.

Как пишет РИА Новости, в соответствии с документом, продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров.

В торговых залах и других местах продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов.

Представители российских торговых сетей заверили, что готовы к изменениям. В компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", заявили, что практически все магазины подготовились к исполнению этих требований.

Для визуального отделения продуктов с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появились обозначения "СЗМЖ" и "БЗМЖ". Кроме того, вывешены плакаты, где объясняется новая маркировка.

В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также выделят визуально при помощи ценников. У тех продуктов, где нет заменителя молочного жира, будет нанесена соответствующая надпись.

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

Ранее отмечалось, что соответствующие изменения помогут покупателям при выборе продуктов. Нововведения поддержал глава Роскачества Максим Протасов — по его словам, это поможет покупателям сделать осознанный выбор.

С первого июля также станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молокопродуктов. Ветсертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое должны будут оформляться с первого ноября.

В Россельхознадзоре уточнили, что сопровождение электронными документами будет обязательным, в частности, для сгущенного молока и сливок, сыров, сливочного масла. В ведомстве заявили, что федеральная государственная информационная система "Меркурий" полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию.

Россельхознадзор указывает, что на молочный сектор в России приходится значительная доля фальсификата. Так, по данным ведомства, в прошлом году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% было фальсифицировано. В свою очередь, включение готовой молочной продукции в перечень товаров, которая подлежит ветеринарной сертификации, может стать эффективным способом решения данной проблемы, отметили в службе.

Темы: Мясомолочная промышленность в России
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Комментарии читателей
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01.07.2019, 15:32
Гость: Сказочная Страна.

Коров и молока всё меньше,а молочных продуктов всё больше.
01.07.2019, 14:22
Гость: ВВВ

Молочных продуктов практически нет - суррогат один, а правила чуть ли не каждый год меняют!
01.07.2019, 13:33
Гость: "Мяса нет и неизвестно..."

"В торговых залах и других местах продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов."
***
Их так мало, что визуально хватит отдельной полочки?
А может, и вообще не понадобится.
И в уголочке предусмотреть место для мясосодержащих продуктов.
Да, еще обязать магазины при входе ставить информационный щит с надписью?
Например: "Молокосодержащие продукты в продажу не поступали?"
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