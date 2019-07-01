В России изменились правила продажи молочных продуктов

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В России с 1 июля молочная продукция будет продаваться по новым правилам, соответствующее постановление правительство приняло в конце января.

Как пишет РИА Новости, в соответствии с документом, продукция без заменителей молочного жира будет визуально выделяться, что позволит покупателям облегчить выбор нужных товаров.

В торговых залах и других местах продажи молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты должны теперь размещаться так, чтобы покупатель мог визуально отделить их от других пищевых продуктов.

Представители российских торговых сетей заверили, что готовы к изменениям. В компании X5 Retail Group, управляющей торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", заявили, что практически все магазины подготовились к исполнению этих требований.

Для визуального отделения продуктов с содержанием заменителя молочного жира и без него на ценниках появились обозначения "СЗМЖ" и "БЗМЖ". Кроме того, вывешены плакаты, где объясняется новая маркировка.

В магазинах "Магнит" молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты также выделят визуально при помощи ценников. У тех продуктов, где нет заменителя молочного жира, будет нанесена соответствующая надпись.

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.

Ранее отмечалось, что соответствующие изменения помогут покупателям при выборе продуктов. Нововведения поддержал глава Роскачества Максим Протасов — по его словам, это поможет покупателям сделать осознанный выбор.

С первого июля также станет обязательным оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую продукцию, кроме части молокопродуктов. Ветсертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое должны будут оформляться с первого ноября.

В Россельхознадзоре уточнили, что сопровождение электронными документами будет обязательным, в частности, для сгущенного молока и сливок, сыров, сливочного масла. В ведомстве заявили, что федеральная государственная информационная система "Меркурий" полностью готова к оформлению электронных документов на молочную продукцию.

Россельхознадзор указывает, что на молочный сектор в России приходится значительная доля фальсификата. Так, по данным ведомства, в прошлом году из общего объема исследованной молочной продукции 21,6% было фальсифицировано. В свою очередь, включение готовой молочной продукции в перечень товаров, которая подлежит ветеринарной сертификации, может стать эффективным способом решения данной проблемы, отметили в службе.