Минобороны опубликовало список и фотографии погибших подводников

22:08

Минобороны обнародовало списки погибших моряков-подводников при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Их имена с фотографиями опубликованы в среду на сайте военного ведомства.

Список погибших членов команды научно-исследовательского глубоководного аппарата:

1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович;

награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ФИЛИН Николай Иванович;

награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».

3. Капитан 1 ранга АБАНКИН Владимир Леонидович;

награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

4. Капитан 1 ранга ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Владимирович;

награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

5. Капитан 1 ранга ИВАНОВ Константин Анатольевич;

награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

6. Капитан 1 ранга ОПАРИН Денис Александрович;

награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».

7. Капитан 1 ранга СОМОВ Константин Юрьевич;

награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

8. Капитан 2 ранга АВДОНИН Александр Валерьевич;

награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».

9. Капитан 2 ранга ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович;

награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».

10. Капитан 2 ранга СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович;

награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».

11. Подполковник м/с ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич;

награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».

12. Капитан 3 ранга КУЗЬМИН Виктор Сергеевич;

награжден: медаль «Ушакова».

13. Капитан 3 ранга СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич;

награжден: медаль «За отвагу».

14. Капитан-лейтенант ДУБКОВ Михаил Игоревич;

награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.

Военное ведомство отметило высокий профессионализм погибших подводников.

"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, "все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины".