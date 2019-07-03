Минобороны опубликовало список и фотографии погибших подводников
Минобороны обнародовало списки погибших моряков-подводников при пожаре 1 июля на глубоководном научно-исследовательском аппарате. Их имена с фотографиями опубликованы в среду на сайте военного ведомства.
Список погибших членов команды научно-исследовательского глубоководного аппарата:
1. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ДОЛОНСКИЙ Денис Владимирович;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», орден «За морские заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
2. Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга ФИЛИН Николай Иванович;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги».
3. Капитан 1 ранга АБАНКИН Владимир Леонидович;
награжден: Орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
4. Капитан 1 ранга ВОСКРЕСЕНСКИЙ Андрей Владимирович;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
5. Капитан 1 ранга ИВАНОВ Константин Анатольевич;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
6. Капитан 1 ранга ОПАРИН Денис Александрович;
награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Ушакова».
7. Капитан 1 ранга СОМОВ Константин Юрьевич;
награжден: кавалер трех орденов «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 1 степени», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
8. Капитан 2 ранга АВДОНИН Александр Валерьевич;
награжден: орден «Мужества», орден «За военные заслуги», медаль «Ушакова».
9. Капитан 2 ранга ДАНИЛЬЧЕНКО Сергей Петрович;
награжден: орден «Мужества», медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени».
10. Капитан 2 ранга СОЛОВЬЕВ Дмитрий Александрович;
награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «За отвагу», медаль «Ушакова».
11. Подполковник м/с ВАСИЛЬЕВ Александр Сергеевич;
награжден: медаль «За заслуги перед отечеством 2 степени», медаль «Суворова».
12. Капитан 3 ранга КУЗЬМИН Виктор Сергеевич;
награжден: медаль «Ушакова».
13. Капитан 3 ранга СУХИНИЧЕВ Владимир Геннадьевич;
награжден: медаль «За отвагу».
14. Капитан-лейтенант ДУБКОВ Михаил Игоревич;
награжден ведомственными медалями Министерства обороны Российской Федерации.
Военное ведомство отметило высокий профессионализм погибших подводников.
"Моряки-подводники экипажа научно-исследовательского глубоководного аппарата Военно-морского флота России были истинными патриотами Родины, высочайшими профессионалами, неоднократно удостоенными государственных наград за исполнение воинского долга и задач вышестоящего командования", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, "все они не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики с погружением на предельные глубины".