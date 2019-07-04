Увеличенные пособия – многодетным семьям, но не «махинаторам на детях»

Как недобросовестные граждане превращают маленьких детей в доходный бизнес



Фото Водник с сайта wikimedia.org

После того, как 20 июня на «прямой линии с Владимиром Путиным» была озвучен вопрос о крохотных размерах детских пособий в России, власти взялись за решение проблемы.

«Мы будем увеличивать количество семей, которые получают эту меру поддержки, получают это пособие, – пообещал президент. – Каким образом? С 1 января 2020 года распространим эту меру поддержки не только на семьи, где полтора прожиточных минимума на человека, а на те семьи, где два прожиточных минимума на человека. То есть, по сути дела, условно говоря, два прожиточных минимума: 11.280 плюс 11.280 – это 22, 23, 24. Если сложить вместе, около 45 тысяч. Если около 45 тысяч семья получает, то она тогда получит право на выплату в объёме одного прожиточного минимума на ребёнка по региону. Это тоже в среднем 10 – 11 тысяч. На мой взгляд, в общем-то, это неплохая поддержка».

В тот же день в Государственную Думу был внесен законопроект о продлении до трех лет выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком для нуждающихся семей.

То, что проблему заметили и начали хоть как-то пытаться решать – это хорошо.

Я еще 1 февраля этого года опубликовал на севастопольском сайте «ФорПост» статью «Пустые тарелки против традиций: как многодетность стала в России фактором бедности», где на анализе данных официальных данных показал следующее:

«По данным Росстата, из числа домохозяйств, не имеющих детей в возрасте до 18 лет, в 2013 году к малоимущим относились 27,8% от всех обследованных категорий с детьми и без, в 2014-м – 24,5%, в 2015-м – 22,3%, в 2016-м – 21,2% (как видим, налицо устойчивый тренд к улучшению жизни таких семей).

Из числа домохозяйств, имеющих одного ребенка в возрасте до 18 лет, в 2013 году к малоимущим относились 28,1%, в 2014-м – 28,3%, в 2015-м – 28,1%, в 2016-м – 26,0% (как видим, эти домохозяйства уже «балансируют на грани», но тенденция в целом все же позитивная). Из числа домохозяйств, имеющих двух детей в возрасте до 18 лет, в 2013 году к малоимущим относились 28,5%, в 2014-м – 30,3%, в 2015-м – 30,7%, в 2016-м – 33,1% (заметен отчетливо негативный тренд).

Из числа домохозяйств, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, в 2013 году к малоимущим относились 15,6%, в 2014-м – 16,9%, в 2015-м – 18,9%, в 2016-м – 19,8% (налицо очень негативный тренд). Чем больше детей – тем больше вероятность российской семьи оказаться в числе малоимущих, попросту говоря, в бедности».

Не так давно эту проблему заметили и в рядах власти. «Наиболее бедными являются семьи с детьми или многодетные семьи, которых, к сожалению, в структуре у нас 51%», – сообщила 13 июня на круглом столе «Дополнительные меры по повышению доходов московских семей» вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова.

Но вопрос в том, чтобы помощь шла нуждающимся, а не тем, кто делает на детях бизнес. Можно вспомнить, например, нашумевшую историю москвички Светланы Дель, усыновившей 13 детей из детских садов, которые жили впроголодь, ходили в обносках, подвергались издевательствам и избиениям, зато предприимчивая «мамаша» получала огромные деньги в виде детских пособий – примерно 700 тысяч рублей в месяц (в Москве эти пособия заметно выше, чем в целом по стране)!

Или свежий пример нашумевшего конфликта в селе Чемодановка Пензенской области.

Какие претензии выдвигали сельчане к жившим там цыганам, помимо учиненной теми 13 июня массовой бойни? Даже обвинения в продаже наркотиков отступали перед другими. Вот цитаты из репортажей разных изданий.

Meduza, 17 июня.

Местные жители: «Я к банкомату пошел свои 30 тысяч с****е снять. Передо мной цыгане: тррррр, трррр, трррр – устанешь ждать, пока им там вылетает. Всю наличность вымели. Я бегом через поселок ко второму банкомату, пока они и там не вычистили».

Местная жительница поясняет, откуда эти деньги у цыган: «Пособия на детей. У всех по пять – десять (детей. – Авт.), сотни тысяч получают!»

«Новая газета», 19 июня.

Продавец в магазине: «Если цыганин в магазин приходит, у него денег – всегда пачка. И там не по 50, не по 100 рублей – все 1000, 2000 (сняты в упомянутом выше банкомате. – Авт.). Откуда он их берет? Ну понятно, с пособий. У них же по 8 – 10 детей у каждого. За наш счет, с наших налогов живут. Мы на них работаем. То, что произошло, уже давно назревало. Это должно было произойти. Разве мы не видим с нашими зарплатами и пенсиями по 10 – 20 тысяч рублей, что рядом неработающие миллионеры?»

Местная жительница о цыганах: «Они рано женятся: можно спокойно увидеть 13-летнего цыганина с детьми. Причем женятся не официально, а по своим обрядам. Это делается для того, чтоб получать пособия на «мать-одиночку». К 18 годам они обычно уже многодетные. С материнским капиталом, с землей».

«Московский комсомолец», 20 июня.

Местная жительница о живших в селе цыганах: «Детей рожают много, получают приличные дотации от государства».

Другая рассказывает более подробно: «Мы работаем всю жизнь, а дом не можем обшить нормально. 15 – 20 тысяч рублей получаем, тут бы ноги не протянуть. А цыгане за год могут коттедж построить. Они ведь хитрые. Например, женщины рожают детей, потом, как нам говорили, отказываются от них, а их родственники оформляют опекунство. В итоге семья получает дотации от государства. На это и живут. У нашей соседки семеро детей к 30 годам. Оформилась, как мать одиночка, получила материнский капитал».

Число примеров можно легко умножить. Причем, многие из самой либеральной прессы.

Нетрудно понять, что новые законопроекты об увеличении детских пособий могут еще больше обогатить подобных «великих комбинаторов» на детях. И важно предусмотреть, чтобы таким не только не поступали увеличенные пособия, но и прежние – чиновники и правоохранительные органы должны начать контролировать, кому выделяются пособия, и сократить из списка таковых в первую очередь такого рода «махинаторов».

Потому что те грабят в том числе миллионы рядовых, зарабатывающих скромные деньги россиян, с чьих налогов в конечном счете и идут эти пособия.