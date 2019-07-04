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Чиновников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве

09:16 4.07.2019
© KM.RU, Алексей Белкин
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Сотрудников министерства науки и высшего образования РФ заподозрили в мошенничестве.

По данным газеты "Известия", ведомство потратило больше трети миллиарда рублей на несуществующую систему оценки работы ученых.

"Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил "Известиям" источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 год ведомство заключило контракты на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых превышала 360 млн рублей. Система обработки результатов научной деятельности готовилась в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), однако за семь лет так и не заработала и на баланс ведомства не поступила", - говорится в публикации.

Сейчас этой историей занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления по Центральному административному округу столицы. В отношении чиновников, отвечавших за реализацию амбициозного проекта, возбудили уголовное дело.

В ГСУ СКР по Москве газете подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но раскрывать его подробности отказались. Известно, что суть мошеннических действий подозреваемых заключается в неисполнении госконтракта на сумму 364,7 млн рублей, добавляет газета.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России, Министерство образования и науки РФ
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Комментарии читателей
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04.07.2019, 12:50
Гость: ha

Хочу выступить в защиту чиновников.
Поймите, господа-товарищи, что они - не ученые, получающие удовольствие от формул, не геологи, которые войдут в историю, открыв месторождение алмазов, у них в жизни ничего, кроме бумажек и власти над просителями. Тоскливо им жить, пусто. И приходится заниматься доступным - коттеджи, водка, бабы, Мальдивы и самое главное - накопление нужных для этого денег. Это их жизнь, их хобби, их судьба. А так как денег никто просто так не дает - надо не ждать милостей от народа - сами принесут, если власть употребить. А попадутся - откупятся. Правда, все думают, что не попадутся...
Так что чиновник и коррупция - не близнецы-братья, а одно и то же. И простите вы их, люди русские!, - как говаривал известный дореволюционный адвокат. Ничего не изменится, такова природа этой части населения - а правит онa!
04.07.2019, 11:06
Гость: Конечно были и есть!

Это и Сердяков, и Улюкаев, и Захарченко, и Арушуков, и Хорошавин, и Медведев, и Сечин, и Шувалов, и Зурабов, и Кудрин, ...да и он сам.
Честнее просто не бывает!
04.07.2019, 10:08
Гость: Ray Bloom

Почему только чиновников Минобрнауки.
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