Чиновников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве

09:16

Сотрудников министерства науки и высшего образования РФ заподозрили в мошенничестве.

По данным газеты "Известия", ведомство потратило больше трети миллиарда рублей на несуществующую систему оценки работы ученых.

"Сотрудников Минобрнауки заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщил "Известиям" источник в правоохранительных органах, с 2012 по 2015 год ведомство заключило контракты на создание специализированной информационной системы, общая сумма которых превышала 360 млн рублей. Система обработки результатов научной деятельности готовилась в рамках федеральной целевой программы (ФЦП), однако за семь лет так и не заработала и на баланс ведомства не поступила", - говорится в публикации.

Сейчас этой историей занимается отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления по Центральному административному округу столицы. В отношении чиновников, отвечавших за реализацию амбициозного проекта, возбудили уголовное дело.

В ГСУ СКР по Москве газете подтвердили факт возбуждения уголовного дела, но раскрывать его подробности отказались. Известно, что суть мошеннических действий подозреваемых заключается в неисполнении госконтракта на сумму 364,7 млн рублей, добавляет газета.