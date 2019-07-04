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Скворцова попросила закупить Минздраву французский Falcon 7X вместо SSJ 100

12:17 4.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила правительство купить для подотчетного Минздраву Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) самолет Falcon 7X. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма министра; его подлинность подтвердил источник, близкий к Минздраву.

Самолет нужен ФМБА для санитарно-авиационной эвакуации. В письме Скворцова объясняет, почему французский Falcon 7X для этих целей предпочтительнее, чем российский SSJ 100. По словам Скворцовой, французский самолет имеет более подходящие летно-технические характеристики и стоит дешевле. Цена Falcon 7X составляет 4,2 миллиарда рублей, SSJ 100 — 5,4 миллиарда, сказано в письме.

Из текста не ясно, почему Скворцова сравнивает именно Falcon 7X и SSJ 100, отмечает РБК. Источник издания, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ 100 с его производителем, компанией «Гражданские самолеты Сухого», и получило от него коммерческое предложение.

Сейчас у ФМБА нет самолетов; закупить планируется только один. Соответствующее поручение в марте 2019 года дала вице-премьер Татьяна Голикова, следует из письма Скворцовой.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, совершил аварийную посадку в Шереметьево. При приземлении самолет загорелся. Погиб 41 из 78 человек, которые находились на борту.

Темы: Авиакатастрофы, Авиационные происшествия и аварийные посадки, Министерство здравоохранения РФ
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Комментарии читателей
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04.07.2019, 20:11
Гость: маленький да Люкс

..Из текста не ясно, почему Скворцова сравнивает именно Falcon 7X и SSJ 100..
..По словам Скворцовой, французский самолет имеет более подходящие летно-технические характеристики и стоит дешевле..
* Ну и что не ясного ?!
Онеж все и жнец и на дуде игрец, клуб "знатоков" всего ни о чем, что и было ими показано изумленной тех.публике, в очередной, 100.. раз.
..Самолет нужен ФМБАдля санитарно-авиационной эвакуаци..-хоть бы на сравнительные фото-картинки аэропланов удосужились взглянуть, допрежь чем нести откровенную Чушь и упасть ниже плинтуса...
В переводе с языка казено-чинушьего на простой русско-бытовой, эти хотелки значат лишь одно: дайте аэро.люкс для комфортной доставки-перевозки личных Ж...
04.07.2019, 18:56
Гость: Мефодий

Не придуривайся. Для самой, ничего лучше недоджета не придумать, он же дорожа, значит качественней!
04.07.2019, 17:38
Гость: Алтаец

Самолет нужен ФМБА для санитарно-авиационной эвакуации.
Ну как же, один самолет на всю страну решит все проблемы. Да не ужели, чтобы возить в целях эвакуации тело Вероники Скворцовой, нужен именно французский Falcon 7X. Скромнее надо быть, скромнее, даже В.В. Путин пользуется отечественными самолетами. Нельзя быть более католиком, чем Папа Римский.
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