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Мэрия Иркутска предупредила об угрозе нового наводнения

17:55 4.07.2019
Стоп-кадр из видео в YouTube
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В Иркутске появилась новая угроза наводнения. Все экстренные службы города переведены в режим повышенной готовности.

По прогнозам Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ожидается повышение уровня воды в некоторых реках области, сообщила пресс-служба мэрии города.

Как доложила начальник отделов метеопрогнозов ФБГУ Иркутского УМГС Анна Бабанова, ливневые дожди прошли в горах Хамар-Дабана. Несмотря на то, что в Иркутске за последние сутки повышение в Иркуте не зарегистрировано, рост уровня воды наблюдается в поселке Тибельти: на 14.00 повышение там составило 170 см.

Критической отметкой уровня воды в Иркуте в Иркутске является 320 см. По словам специалистов, прогнозируемое повышение достигнет отметки 281 см.

По словам директора МКУ г. Иркутска «Безопасный город» Андрея Медведева, повышение уровня воды в Иркуте ожидается не ранее 22.00 – 24.00 4 июля.

В возможную зону подтопления попадают часть домов в поселках Горького, Селиваниха, Черемушки, Мельниково, Копай, улица Вилюйская, садоводства вдоль реки Ушаковки, Плишкинского тракта.

– На Иркуте выставлен круглосуточный пост мониторинга уровня воды. Для установки подготовлены водоналивные дамбы длиною 66 метров. В «Иркутскавтодоре» подготовлено 7 тысяч мешков с песком, тяжелая техника, в «Иркутсавтотрансе» – автобусы для возможной эвакуации жителей. Утверждены пункты временного размещения – школы, лицеи, курорт «Ангара». МУП «Комбинат питания» обеспечит в пунктах горячее питание , – доложил Андрей Медведев.

Темы: Иркутск, Наводнения и затопления территорий
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04.07.2019, 18:22
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