Голикова отметила резкое сокращение населения малых городов

14:43

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о значительном сокращении населения малых городов, сообщило РИА «Новости». За последние 15 лет их покинули до 1,5 миллионов человек.

«За последние 15 лет численность населения в таких городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек», — заявила Голикова на пленарном заседании Международного конгресса Urban Health.

В основном жители уезжают из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Они отправляются в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края.

По словам Голиковой, население России за последние четыре месяца сократилось на 149 тысяч человек. Вице-премьер назвала эту цифру «катастрофичной».