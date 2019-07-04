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Голикова отметила резкое сокращение населения малых городов

14:43 4.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о значительном сокращении населения малых городов, сообщило РИА «Новости». За последние 15 лет их покинули до 1,5 миллионов человек.

«За последние 15 лет численность населения в таких городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек», — заявила Голикова на пленарном заседании Международного конгресса Urban Health.

В основном жители уезжают из Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Они отправляются в Москву, Санкт-Петербург и города Краснодарского края.

По словам Голиковой, население России за последние четыре месяца сократилось на 149 тысяч человек. Вице-премьер назвала эту цифру «катастрофичной».

Темы: Демографическая ситуация в России, Правительство России
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Комментарии читателей
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04.07.2019, 20:18
Гость: Ну так и что?..

В связи с сокращением вывод какой?
Враждебный режим россиянам на кой,
Народ зазывающий в райские кущи,
А сам на погибель в болото ведущий?
04.07.2019, 19:57
Гость: Тс

Уже вымерли...
04.07.2019, 19:56
Гость: ТС

Где-то так...
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