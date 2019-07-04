Названа основная причина ЧП с глубоководным аппаратом

10:10

Трагедия с глубоководным аппаратом ВМФ произошла из-за пожара в аккумуляторном отсеке.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», - сказал Шойгу.

Шойгу также отметил, что «ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата».

Глава ведомства указал, что семьи погибших, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия денежным довольствием в том объеме, которое получали подводники при жизни.

Напомним, ранее Минобороны опубликовало список и фотографии погибших подводников.

Трагедия произошла 1 июля. Пожар на глубоководном аппарате унес жизни 14 моряков-подводников, которые отравились продуктами горения.