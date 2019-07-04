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Названа основная причина ЧП с глубоководным аппаратом

10:10 4.07.2019
Фото с сайта kremlin.ru
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Трагедия с глубоководным аппаратом ВМФ произошла из-за пожара в аккумуляторном отсеке.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Установлена основная причина происшествия - это пожар в аккумуляторном отсеке, и далее он получил некое распространение», - сказал Шойгу.

Шойгу также отметил, что «ядерная энергетическая установка на данном аппарате полностью изолирована и безлюдна. Плюс к этому действиями экипажа выполнены все необходимые мероприятия по защите установки, она полностью в работоспособном состоянии. Это позволяет нам надеяться на достаточно короткие сроки по восстановлению аппарата».

Глава ведомства указал, что семьи погибших, которые имеют несовершеннолетних детей, будут обеспечены до совершеннолетия денежным довольствием в том объеме, которое получали подводники при жизни.

Напомним, ранее Минобороны опубликовало список и фотографии погибших подводников.

Трагедия произошла 1 июля. Пожар на глубоководном аппарате унес жизни 14 моряков-подводников, которые отравились продуктами горения.

Темы: Происшествия, Российский Военно-морской флот, Чрезвычайные происшествия
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Комментарии читателей
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04.07.2019, 13:48
Гость: кадет - ложь довлеет над Россией

Безумно жалко наших русских офицеров. Официальная причина аварии, короткое замыкание, не поддается никакому обьяснению. Понятно если бы был взрыв. Если не было никакого взрыва, тогда откуда там взяться какому-то пожару, если он был вообще. Кому вообще понадобилось такое скопление высокранговых специалистов офицеровтв одном месте. Мало того, что это противоречит всяким уставам, но это кидает тень на саму власть, как повод избавления от неугодных русских офицеров, к тому носителями секретов.
04.07.2019, 13:42
Гость: Отнимают последние деньги

у пенсионеров и строят лодки, которые даже в мирное время горят как спички.
04.07.2019, 13:36
Гость: Шойгу

современный ворошилов.
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