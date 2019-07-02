В результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников

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Предположительно на фото АС-12 «Лошарик». Стоп-кадр из видео в YouTube

Пожар на российском глубоководном аппарате унес жизни 14 моряков-подводников, которые отравились продуктами горения. Трагедия произошла 1 июля, однако известно о ней стало лишь на следующий день.

Сейчас аппарат находится на военно-морской базе Североморска, расследование ЧП проводит аппарат главнокомандующего ВМФ России.

Пожар произошел при проведении батиметрических измерений на научно-исследовательском аппарате, находящимся в российских территориальных водах. Данный аппарат занимался изучением придонного пространства и дна Мирового океана в интересах Военно-морского флота РФ.

О каком именно аппарате идет речь не сообщается, однако, как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на РБК, пожар, возможно, произошел на атомной подлодке АС-12, известной как «Лошарик». Погибшие моряки составляли штатный экипаж спускаемого аппарата.