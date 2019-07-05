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Суд арестовал помощника полпреда президента по делу о госизмене

17:09 5.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. В изоляторе он проведет два месяца.

Суд арестовал помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева, сообщил «Интерфакс». Чиновника задержала ФСБ по подозрению в государственной измене.

«Суд постановил: избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 сентября 2019 года», — огласила решение судья Елена Канева.

Чтобы сохранить тайну следствия, заседание прошло в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали все стороны процесса: прокурор, защита Воробьева и сам подозреваемый.

Фабула дела остается неизвестной. О задержании чиновника ранее сообщили в ФСБ. Подозреваемый был назначен помощником полномочного представителя президента России в УрФО год назад, в июле 2018-го. Воробьев отмечен благодарностями президента России Владимира Путина.

Темы: Россия, Разведка и шпионаж в мире, Расследования в России, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ)
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 23:57
Гость: Интересно

А когда полномочного полпреда госдепии арестуют?
05.07.2019, 23:00
Гость: Ну-ну

У властной кормушки нормальных людей нет по определению. Одно жульё и бандиты.
Причем не только в России. Но в России и на Украине ситуация вообще бесконтрольная и эта бесконтрольность доходит до маразма... причем конторлирующие органы ещё более коррумпированы и неподсудны, чем сами бандиты-депутаты и прочая псевдоэлита ...
05.07.2019, 21:03
Гость: Фрол - как остановить сатанистов

При такой воровской системе власти странно было бы думать что другие чиновники не могут делать тоже самое. Мой совет Правительству министров-космополитов и лже-либералов - прекратите прежде всего сами воровать, примите законы чтобы зарплата у руководителя была не больше чем 10:1 к минимальной зарплате рядового работника, обложите прогрессивным налогом сырьевых олигархов-паразитов как во всем мире, выведите деньги сырьевой олигархии из офшоров. Начинайте развивать и поднимать страну, как в Китае, как в Польше, как в Индии. Вот только тогда вы можете по полной требовать с других что-то.
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