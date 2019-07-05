Суд арестовал помощника полпреда президента по делу о госизмене

17:09

Лефортовский суд Москвы отправил в СИЗО помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Александра Воробьева. В изоляторе он проведет два месяца.

Суд арестовал помощника полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Александра Воробьева, сообщил «Интерфакс». Чиновника задержала ФСБ по подозрению в государственной измене.

«Суд постановил: избрать в отношении Воробьева меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 4 сентября 2019 года», — огласила решение судья Елена Канева.

Чтобы сохранить тайну следствия, заседание прошло в закрытом режиме. Об этом ходатайствовали все стороны процесса: прокурор, защита Воробьева и сам подозреваемый.

Фабула дела остается неизвестной. О задержании чиновника ранее сообщили в ФСБ. Подозреваемый был назначен помощником полномочного представителя президента России в УрФО год назад, в июле 2018-го. Воробьев отмечен благодарностями президента России Владимира Путина.