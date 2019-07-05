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В России нашли способ поднять пенсию до 56% от заработка

10:03 5.07.2019
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
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Увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения). К такому выводу пришла Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ).

Как сообщила газета «Известия», эту идею НАПФ описала в подготовленном для Международного финансового конгресса обзоре.

В частности, организация предложила включить некоторые льготы и систему софинансирования в корпоративные программы. Работодатель мог бы делать 2% взносов, сотрудник — столько же. Еще 1% отчисляло бы государство. При этом ассоциация считает, что выплаты НПО не нужно облагать НДФЛ.

Таким образом около 15 миллионов человек будут привлечены в корпоративные программы. При этом размер пенсий может составить до 56% от суммы заработка. В настоящее время это лишь 36% от зарплаты.

«Сегодня все идет к тому, что ИПК (индивидуальный пенсионный капитал — прим. ред.) превратится в НПО, хотя наши предложения и не связаны с индивидуальным пенсионным капиталом, а обзор — аналитика, призванная привлечь внимание к рынку», — заявил изданию глава НАПФ Константин Угрюмов.

Темы: Пенсионная реформа в России, Положение пенсионеров в России, Пенсионный фонд РФ
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Комментарии читателей
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05.07.2019, 13:21
Гость: ну

"Кормить дармоедов?" - ну а зачем же еще. Все эти софинансирования не более чем развод, когда у тебя "сегодня" берут дорогие деньги, а "завтра" отдают обесценившиеся (и то, если еще отдадут, а не разведут руками со словами "куда то делись" ). При том уровне инфляции который создает государство ни о каких накоплениях даже заикаться нельзя.
05.07.2019, 13:06
Гость: Самый лучший способ

поднять пенсии до 56% от зарплаты, это снизить сами зарплаты до 2-х непрожиточных минимумов. Вот тогда-то цифирьки и сойдутся...
05.07.2019, 12:44
Гость: Русский

...судя по транскрипции и логики текста, вы явно человек с высшим образованием. Раз.
Второе, с вами полностью согласен. НАДО ПЛАТИТЬ ПЕНСИИ и Хорошо платить. Тем более,что денег в казне РФ досточно. Даже слишком. Но!... в рук-ве Правительства сидят много людей, которые не соответствуют занимаемым должностям. В чем проблема?
Объясняю: есть поговорка -"быть у воды и не напиться". Проще говоря- КОРРУПЦИЯ! Причина в их мелочной зависти: они видят как предприниматели ( лично отношусь к этой группе), зарабатывая тяжелым трудом,-неплохо живут. Но чиновники ХОТЯТ еще ЛУЧШЕ жить!, хотя возникает справедливый вопрос, а что они ТАКОГО делают?! НИЧЕГО! Просто перераспределяют Гос. Бюджет и ВСЁ!. И так повсеместно. Вот где собака зарыта.
В-третьих, на всех чиновников одного ВВП - НЕ ХВАТАЕТ, да и он стареет... Нужна НОВАЯ гос. система. Нужны др. гос.служащие. Общество РФ должно САМО ДУМАТЬ и решать, а не идти по накатанной.
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