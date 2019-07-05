В России нашли способ поднять пенсию до 56% от заработка

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Увеличить пенсию до 56% от утраченного заработка можно благодаря развитию корпоративных программ в рамках НПО (негосударственного пенсионного обеспечения). К такому выводу пришла Национальная ассоциация пенсионных фондов (НАПФ).

Как сообщила газета «Известия», эту идею НАПФ описала в подготовленном для Международного финансового конгресса обзоре.

В частности, организация предложила включить некоторые льготы и систему софинансирования в корпоративные программы. Работодатель мог бы делать 2% взносов, сотрудник — столько же. Еще 1% отчисляло бы государство. При этом ассоциация считает, что выплаты НПО не нужно облагать НДФЛ.

Таким образом около 15 миллионов человек будут привлечены в корпоративные программы. При этом размер пенсий может составить до 56% от суммы заработка. В настоящее время это лишь 36% от зарплаты.

«Сегодня все идет к тому, что ИПК (индивидуальный пенсионный капитал — прим. ред.) превратится в НПО, хотя наши предложения и не связаны с индивидуальным пенсионным капиталом, а обзор — аналитика, призванная привлечь внимание к рынку», — заявил изданию глава НАПФ Константин Угрюмов.