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Польский суд согласился выдать совладельца «Зимней вишни»

18:28 5.07.2019
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Апелляционный суд Варшавы подтвердил решение об экстрадиции в Россию бывшего гендиректора компании-собственника кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» Вячеслава Вишневского, сообщает РИА Новости.

Дело передано министру юстиции, который примет окончательное решение о том, выдавать ли Вишневского России.

Вячеслав Вишневский возглавлял «Кемеровский кондитерский комбинат», который владел ТЦ «Зимняя вишня», где 25 марта 2018 года произошел пожар, в результате которого погибли 60 человек, в том числе 37 детей.

В России Вишневского, уехавшего из страны в 2016 году, подозревают в даче взятки в размере семи миллионов рублей, которую он заплатил, чтобы скрыть незаконные действия при реконструкции «Зимней вишни».

Вишневский находился в международном розыске. В марте 2019 года его задержали в Польше.

Темы: Пожар в Кемерове, Пожары и возгорания в России, Происшествия, Расследования в России
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