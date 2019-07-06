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Бывший министр получил условный срок за хищение 73 млн рублей

00:10 6.07.2019
Сергей Аверин. Фото с сайта mk.ru

В Санкт-Петербурге к условному сроку приговорили сына почетного судьи, бывшего главы минэкономразвития Архангельской области Сергея Аверина. Он признан виновным в предпринимательском мошенничестве на миллион евро.

Аверин в качестве директора компании «Бизнесстрой» с сентября 2012-го по июль 2014 года в Архангельске совершил хищение 73 миллионов рублей, предоставленных министерством строительства региона на софинансирование инвестиционной программы «Канализационные очистные сооружения и главный коллектор в городе Каргополь», пишет Фонтанка.ру со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

Похищенные средства тратились на избирательный фонд Аверина и финансово-хозяйственную деятельность его фирмы.

«В прениях сторона обвинения просила признать Аверина виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы со штрафом в 1 миллион рублей», – говорится в сообщении пресс-службы.

Фигурант обвинялся по статье 159 УК «Мошенничество». Суд переквалифицировал дело на статью 159.4 УК «Мошенничество в сфере предпринимательства» и приговорил Аверина к трем годам условно.

Сергей Аверин в 2009-м возглавил департамент экономразвития Архангельской области, в следующем году был уволен и занялся бизнесом. В 2013-м проиграл выборы в местный парламент. «Бизнесстрой» признали банкротом с долгами более 500 млн рублей.

Уголовное дело рассматривали в Петербурге, чтобы избежать административного давления на архангельский суд. Отец подсудимого, Михаил Аверин, с 1994 года возглавлял Архангельский областной суд и ушел в почетную отставку в 2016-м в связи с 70-летием.

Темы: Борьба с коррупцией в России, Судебная система в России
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Комментарии читателей
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06.07.2019, 06:40
Гость: такс

Подумаешь 500 миллионов а вот 1 миллион штрафа это серьёзно
06.07.2019, 06:11
Гость: Александр М

А судьи кто? Да, трудно посадить даже сына номенклатурщика за кражу 73 миллионов, а вот посадить простого человека за кражу еды, тут судья "даст на полную катушку".
06.07.2019, 06:01
Гость: Шило

Не,ну предельно ясно,по закону: 73ля, условно и тд. Штраф 1ля.
Закон суров,но это закон!
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