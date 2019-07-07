Празднование Дня независимости США в «Ельцин центре» взорвало соцсети

22:45

Пользователи призывают закрыть "Ельцин центр", который "пропагандирует беспредел". Ярким примером того в соцсетях сочли празднование с размахом Дня независимости США в Екатеринбурге.

В социальных сетях отреагировали на "тройной праздник" в Екатеринбурге, который устроили американские дипломаты при поддержке "Ельцин центра".

Мероприятие состоялось 5 июля в центре города и было посвящено независимости… США. Да, именно на это действо жителей уральской столицы ранее зазывал Пол Картер, генеральный консул США в Екатеринбурге. Гостям раздавали картонные короны, таблички с надписью "Счастливого 4 июля", предлагали сделать селфи с Дядюшкой Сэмом и Статуей Свободы, пишет телеканал "Царьград".

Несмотря на то, что народа пришло много, в социальных сетях на следующий день раскритиковали инициативу, призвав закрыть "Ельцин центр". Вопрос поднял в своем Twitter главный редактор журнала Национальная оборона, директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко. Он, собственно, и спросил: "Когда закроют Ельцин-центр в Е-бурге?"

Пользователи начали отвечать. Кто-то выразил мнение, что еще не скоро, другие писали, что центр необходимо переделать в детский дворец творчества или больницу для детей.

"Даёшь референдум на закрытие!" - предложил Борис Камчатский. "Этот гнойник нужно закрыть как можно скорее!" - пишет Виктор Гусаренко. "Очевидно, надо разобраться с его финансированием, а также завернуть все мероприятия, осуществляемые там, оплачиваемые из госбюджета. Никаких экскурсий для школьников, студентов за счет гос-ва", - предлагает @iefremov1981. "Пропаганда беспредела и разбоя когда-то должна же закончиться в конце концов!" - возмущается Феликс. "Дождутся, народ снесёт", - предупреждает Ольга.

А вот как прокомментировал мероприятие и свою роль в его организации исполнительный директор "Ельцин центра" Александр Дроздов: «Календарь праздников, да и вообще течение жизни не зависит от состояния российско-американских отношений. Консульство отмечает 25 лет своего открытия, которое состоялось по решению первого президента России Бориса Ельцина, а это, вы знаете, наш герой, и центр носит его имя, поэтому и закономерно, что они пришли сюда, а мы их приняли с удовольствием".