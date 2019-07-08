Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

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Фонд социального страхования (ФСС) планирует начать использование системы бонус-малус при расчете размера социальных страховых взносов, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае - размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше", - сообщили изданию в ФСС.

В настоящее время размер взносов, который работодатели перечисляют в фонд социального страхования, составляет 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Работник, в свою очередь, получает за счет средств фонда компенсацию в случае временной нетрудоспособности. Также выплаты получают родственники сотрудника, погибшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

В фонде отметили, что для расчета размера взноса хотят "сформулировать сбалансированную систему тарификации, когда уровень страхового тарифа соответствует текущему уровню риска, внедрить полноценную систему бонус-малус, увязать размер тарифа с мероприятиями по повышению безопасности труда".

Также пресс-служба фонда пояснила, что возможность нетрудоспособности или гибели сотрудников будет рассчитываться с опорой на статистику и теорию вероятностей.

Переход к определению тарифов страховых взносов и обязательств по видам обязательного социального страхования на основе математической статистики зафиксирован в плане мероприятий правительства по реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2018-2020 годы.