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Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

07:34 8.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Фонд социального страхования (ФСС) планирует начать использование системы бонус-малус при расчете размера социальных страховых взносов, пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу фонда.

"Система бонус-малус предполагает, что размер платы клиента (в конкретном случае - размер взноса в ФСС) зависит от его истории страховых случаев. В России такая схема уже применяется при расчете стоимости ОСАГО: те автомобилисты, которые часто попадают в аварии, платят за полис больше", - сообщили изданию в ФСС.

В настоящее время размер взносов, который работодатели перечисляют в фонд социального страхования, составляет 2,9% от зарплаты каждого сотрудника. Работник, в свою очередь, получает за счет средств фонда компенсацию в случае временной нетрудоспособности. Также выплаты получают родственники сотрудника, погибшего в результате несчастного случая на производстве или профессионального заболевания.

В фонде отметили, что для расчета размера взноса хотят "сформулировать сбалансированную систему тарификации, когда уровень страхового тарифа соответствует текущему уровню риска, внедрить полноценную систему бонус-малус, увязать размер тарифа с мероприятиями по повышению безопасности труда".

Также пресс-служба фонда пояснила, что возможность нетрудоспособности или гибели сотрудников будет рассчитываться с опорой на статистику и теорию вероятностей.

Переход к определению тарифов страховых взносов и обязательств по видам обязательного социального страхования на основе математической статистики зафиксирован в плане мероприятий правительства по реализации генерального соглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2018-2020 годы.

Темы: Страхование и страховые компании в России
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Комментарии читателей
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08.07.2019, 13:36
Гость: Платон для работников

тоже введут?
08.07.2019, 09:21
Гость: ну да

Извечный вопрос для современной РФ - "какой идиот привёл их во власть?".
Основное предназначение ФСС в основном - медицинское страхование. Вешать на этот фонд ещё обеспечение охраны труда - неимоверная глупость. Это обязанность работодателя - обеспечение охраны труда (поскольку именно он создаёт условия труда). Фактически вешание на этот фонд ещё охраны труба потребует и увеличения сумм вложения на охрану труда. И сейчас не уверен что сумм хватает для медицинского страхования.
Ну а потом что ещё впечатлило - это сравнение людей с автомобилями что возят этих бездарей во власти. Но там не сам "автомобиль" за себя платит, а водитель (работодатель).
ну а потом с возрастом проблемы со здоровьем стремительно нарастают, да ещё в условиях почти разгромленной медицины и увеличения возраста выхода на пенсию. Вон даже ВВП прячется за своим двойником поскольку своего здоровья уже не хватает и это при том что на его здоровье тратятся не сопоставимые суммы средств, по сравнению с "автомобилями" за чей счёт он живёт.
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