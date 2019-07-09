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Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

12:09 9.07.2019
Фото с сайта Pixabay.com
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Каждый третий россиянин становится жертвой кибермошенников в результате собственной беспечности, пишет газета "Известия" со ссылкой на специалистов Центробанка РФ. 

Отмечается, что почти 80 процентов преступлений совершаются с помощью социальной инженерии, а не являются следствием использования преступниками недостатков в защищенности гаджетов.

Наиболее распространенная среди мошенников схема связана с использованием психологических приемов: в частности они звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, получают личные данные клиентов и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.

"Эта неосведомленность или неосторожность приводит к тому, что у нас очень часто происходит утечка информации именно по этой причине. Иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счету", - рассказали специалисты.

При этом главными источниками утечки данных в России являются банки и другие финансовые организации, а также государственные и силовые структуры. "Если мы посмотрим на ближайшие два года, как эксперты оценивают технологии, которые, с точки зрения информационной безопасности, наиболее будут подвержены атакам или попытке атак на них, то это большие данные (Big Data) — 70%. Данные — это новая нефть, данные — фактически новая бизнес-модель, новая возможность создавать продукты и услуги. Обладая большими данными, мы имеем уязвимость, если базы данных не защищены", - говорят эксперты.

Специалисты также назвали главные риски, с которыми сталкиваются пользователи мобильных устройств. В 29 процентах случаев мошенничества россияне демонстрируют низкую осведомленность и неосторожность, еще 27 процентов стали жертвами обманщиков в результате потери гаджета, еще 11 процентов — кражи.

Темы: Мошенничество в банковской сфере
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Комментарии читателей
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09.07.2019, 16:40
Гость: Скептик

Наиболее распространенная среди мошенников схема связана с искусственным поддержанием уровня инфляции в стране.
09.07.2019, 14:45
Гость: Ничто не ново под Луной

Мог сказать, что эти трюки не есть изобретение российских жуликов. Такие же приемники с смс "Внимание! Ваш аккаунт заблокирован!" используются и в других странах. И судя по тому, что они практикуются , число доверчивых не уменьшается. Как там у Фучика? Люди, будьте бдительны.
09.07.2019, 13:48
Гость: Трамп

.. Здрасти. Я из банка. Мы вообще не знаем кто вы, поэтому нам нужны ваши личные данные. Так же нам нужны коды, причем все, вспоминаите если не дома. Короче в банках сами деньги тырят, а на людеи сваливают, раз пургу такую несут.
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