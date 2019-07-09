Стали известны главные способы похищения денег со счетов россиян

12:09

Каждый третий россиянин становится жертвой кибермошенников в результате собственной беспечности, пишет газета "Известия" со ссылкой на специалистов Центробанка РФ.

Отмечается, что почти 80 процентов преступлений совершаются с помощью социальной инженерии, а не являются следствием использования преступниками недостатков в защищенности гаджетов.

Наиболее распространенная среди мошенников схема связана с использованием психологических приемов: в частности они звонят жертвам и представляются сотрудниками банка, получают личные данные клиентов и коды доступа, а затем выводят все средства со счетов.

"Эта неосведомленность или неосторожность приводит к тому, что у нас очень часто происходит утечка информации именно по этой причине. Иногда люди передают свои пароли, не понимая, что они тем самым передают данные о себе и доступ к своему счету", - рассказали специалисты.

При этом главными источниками утечки данных в России являются банки и другие финансовые организации, а также государственные и силовые структуры. "Если мы посмотрим на ближайшие два года, как эксперты оценивают технологии, которые, с точки зрения информационной безопасности, наиболее будут подвержены атакам или попытке атак на них, то это большие данные (Big Data) — 70%. Данные — это новая нефть, данные — фактически новая бизнес-модель, новая возможность создавать продукты и услуги. Обладая большими данными, мы имеем уязвимость, если базы данных не защищены", - говорят эксперты.

Специалисты также назвали главные риски, с которыми сталкиваются пользователи мобильных устройств. В 29 процентах случаев мошенничества россияне демонстрируют низкую осведомленность и неосторожность, еще 27 процентов стали жертвами обманщиков в результате потери гаджета, еще 11 процентов — кражи.