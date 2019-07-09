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Путин не поддержал введение санкций против Грузии

16:54 9.07.2019
Фото с сайта kremlin.ru
Фото с сайта kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин не поддержал предложение депутатов Госдумы ввести «в связи с антироссийскими провокациями» санкции против Грузии. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам Путина, он «не стал бы этого делать именно из уважения к грузинскому народу». «Ради восстановления полноценных отношений между Россией и Грузией я бы не стал предпринимать ничего, что бы их осложняло», — сказал он.

Президент России также не поддержал инициативу депутатов Госдумы о привлечении к уголовной ответственности журналиста Георгия Габунии, который выступил с оскорбительной речью в его адрес.

«Много чести против таких возбуждать уголовные дела, пусть вещает дальше», — сказал Путин.

Российско-грузинские отношения обострились в конце июня после того, как в Тбилиси прошли антироссийские протесты из-за визита делегации из РФ в местный парламент. Россия в ответ ввела ограничения на авиаперевозки между странами. 7 июля журналист Георгий Габуния в эфире «Рустави 2» произнес минутную оскорбительную нецензурную речь в адрес Владимира Путина.

Темы: Россия, Грузия, Экономические санкции и эмбарго, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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09.07.2019, 19:45
Гость: вообще то

большой бизнес стал против санкций . Вот кто " командует парадом" .
09.07.2019, 19:29
Гость: Москва

Кавказ понимал и понимает только силу. Показал силу - ты друг, проявил слабость - ты раб.
09.07.2019, 19:07
Гость: DJ

Что же тогда ты такой бедный? Или же мудрость президента имеет иную направленность?
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