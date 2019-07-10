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Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро

07:45 10.07.2019
Михаил Абызов
Фото с сайта 24smi.org
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Басманный районный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей) на счетах экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Москвы Юнону Цареву.

В суде не уточнили, в каких именно банках были открыты эти счета.

В конце июня сообщалось, что Преображенский суд Москвы арестовал более 1,6 тысячи акций, принадлежащих Абызову. В начале июня Мосгорсуд признал законным арест 30 миллионов рублей на банковском счете сына экс-министра.

Абызова заключили под стражу 27 марта по обвинению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Позднее срок его ареста продлили до 25 июля.

По версии следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов себя виновным не считает.

Темы: Преступления чиновников и государственных служащих в России
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Комментарии читателей
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10.07.2019, 11:34
Гость: Carlos

Всё-таки, вешать...
10.07.2019, 11:15
Гость: Коли уж корчевать нечисть, то по-сталински!

Как будто у прочих чиновных воров
Не столько же (если не больше!) счетов?
Всецело 'своим' проходимцам, выходит,
Власть право даёт жировать на свободе?
10.07.2019, 11:12
Гость: Чингачгук

Конечно, в сравнении с ними это мелкий воришка, все они заслуживают высшей меры и конфискации сворованного.
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