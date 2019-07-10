Суд арестовал счета Абызова почти на 122 миллиона евро

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Басманный районный суд Москвы арестовал 121,7 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей) на счетах экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в мошенничестве на 4 миллиарда рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Москвы Юнону Цареву.

В суде не уточнили, в каких именно банках были открыты эти счета.

В конце июня сообщалось, что Преображенский суд Москвы арестовал более 1,6 тысячи акций, принадлежащих Абызову. В начале июня Мосгорсуд признал законным арест 30 миллионов рублей на банковском счете сына экс-министра.

Абызова заключили под стражу 27 марта по обвинению в мошенничестве и создании организованного преступного сообщества. Позднее срок его ареста продлили до 25 июля.

По версии следствия, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками похитил и вывел за рубеж четыре миллиарда рублей у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети", крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Абызов себя виновным не считает.