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Владимир Зеленский открыл Чернобыль для туристов

16:46 10.07.2019
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал «зеленый коридор» для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.

Согласно его заявлению, эта территория будет одной из точек роста новой Украины. Зеленский уточнил, что зона отчуждения станет научным и туристическим объектом.

«Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — заявил он.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. На тот момент это была самая мощная АЭС в СССР. Четвертый энергоблок был полностью разрушен взрывом, из-за чего в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек.

После аварии над разрушенным реактором был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Вокруг ЧАЭС установлена 30-километровая зона отчуждения, куда можно попасть через КПП «Дитятки». Также действует 10-километровая зона с контрольно-пропускным пунктом «Лелев».

Темы: Владимир Зеленский, Украина, Чернобыль, Новости туризма и туристической отрасли, Туристические маршруты и направления
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Комментарии читателей
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10.07.2019, 23:10
Гость: ВДВ

Россия тоже участвовала в финансировании нового укрытия
10.07.2019, 20:12
Гость: Оллес

Странно,уже много лет десятки куевских турфирм возят в Чернобыль любые экскурсии по любым местам :).
Хоть с обедом,хоть с ужином .
10.07.2019, 19:18
Гость: из киева

//над разрушенным реактором был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается//
Эта фраза - самая феерическая посадка в лужу, которую я видел в СМИ. Большего позора для журналиста и редакции придумать сложно.
Дело в том, что именно сегодня окончательно введен в эксплуатацию (далее - из Вики) "Новый безопасный конфайнмент (сокр. НБК, англ. New Safe Confinement — «Новая защитная оболочка») — изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС; данный объект накрыл собой устаревшее «Укрытие». Арка стала крупнейшим подвижным наземным сооружением", когда-либо построенным человеком. Её размеры 257 х 165 м при высоте 110 м и массе 32500 т.
Финансирование:
международное сообщество (ЕС, США, Япония и другие страны Запада) -1,5 млрд евро, Международный банк Реконструкции и развития - 0, 7 млрд. евро.
Кстати, именно с введением объекта в эксплуатацию связан визит президента Зеленского в Чернобыль.
Интересующиеся легко найдут инфу в Сети.
ПишиИзчо, автор!
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