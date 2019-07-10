Владимир Зеленский открыл Чернобыль для туристов

16:46

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом создал «зеленый коридор» для туристов в чернобыльской зоне отчуждения, сообщает ТАСС.

Согласно его заявлению, эта территория будет одной из точек роста новой Украины. Зеленский уточнил, что зона отчуждения станет научным и туристическим объектом.

«Давайте, наконец, прекратим отпугивать людей, посетителей, и превратим зону отчуждения в научный и будущий туристический магнит. Сделаем тут землю свободы, которая станет одним из символов новой Украины: без коррупции и глупых запретов, с инвестициями и будущим», — заявил он.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 26 апреля 1986 года. На тот момент это была самая мощная АЭС в СССР. Четвертый энергоблок был полностью разрушен взрывом, из-за чего в атмосферу попало большое количество радиоактивных веществ. В ликвидации последствий аварии участвовали более 600 тысяч человек.

После аварии над разрушенным реактором был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Вокруг ЧАЭС установлена 30-километровая зона отчуждения, куда можно попасть через КПП «Дитятки». Также действует 10-километровая зона с контрольно-пропускным пунктом «Лелев».